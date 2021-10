Nach einem Jahr Pause : Diese Weihnachtsmärkte sollen dieses Jahr stattfinden - Andere fallen wieder aus

Der Weihnachtsmarkt Trier: Der aktuelle Preisträger des schönsten Weihnachtsmarkts in Deutschland. Foto: Werner Hardt

Rheinland-Pfalz Der Duft von Spekulatius und gebrannten Mandeln wird endlich wieder durch die Region strömen. Einige Städte haben bereits Pläne, wie ihr Weihnachtsmarkt aussehen soll. Doch einige bekannte Märkte werden auch dieses Jahr nicht stattfinden.

Diese Weihnachtsmärkte sollen sicher stattfinden

Die Landeshauptstadt möchte mit möglichst konkreten Maßnahmen ihren Weihnachtsmarkt abhalten. Das Ordnungsdezernat hat bereits ein Konzept erarbeitet. So soll es drei abgesperrte Bereiche geben in denen die 2G Regel (Geimpft oder Genesen) gilt. Dafür entfallen dort die Masken- und Abstandspflicht. In diesem Bereich sollen sich vor allem die Glühwein- und Essensstände befinden.