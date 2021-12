Messen und Märkte : Weihnachtsmarkt in Trier-Ruwer mit Auftritt der Band Swinging Santas

Die Swinging Santas haben am Samstagabend ihren erfolgreichen Auftritt vom ersten Adventssonntag beim Weihnachtsmarkt des Casa Verde in Trier-Ruwer wiederholt. Foto: Hotel-Restaurant Casa Verde

Trier Für geraume Zeit stand auch dieses einzigartige Weihnachtsprojekt auf Messers Schneide. Nach einer mehrtägigen Zitterpartie klappt es dann schließlich doch: Die achtköpfige Combo Swinging Santas wiederholt ihren erfolgreichen Auftritt vom ersten Adventssonntag beim Weihnachtsmarkt des Hotel-Restaurants Casa Verde in Trier-Ruwer, nachdem ursprünglich aus personellen Gründen nur einer geplant war.

Temperamentvoll und herrlich sentimental präsentiert das Weihnachts-Kollektiv und Klassiker wie „I’m dreaming of a White Christmas“, „Winter Wonderland“, „Santa Claus is coming to town“ oder „Jingle Bells“. Aber die Swinging Santas haben auch zur Weihnachtszeit passende Popsongs im Repertoire, besipielsweise„Halleluja“ oder „We are the World“.