Ich gebe es zu: Mit der Kirche habe ich schon lange abgeschlossen. Warum? Das würde zu weit führen und diese Auslese sprengen. Warum dann dieser Einstieg?

Rar sind an der Mosel auch Weine aus der „Hölle“ (Wiltingen, Alf) und dem „Paradies“ (Kröv). Massenware hingegen alles, was im „Kirchberg“, „Klosterberg“, „Klosterweg“ oder „Klostergarten“ wächst. Mindestens 20 Einzellagen nennt die Landwirtschaftskammer auf ihrer Liste, die so heißen. Aber es sind natürlich nicht nur namenlose Kirchen und Klöster, die für Weinlagen Pate stehen. So gibt es in Mülheim an der Mosel beispielsweise die Lage „Helenenkloster“, in Fell den „Maximiner Burgberg“ und in Kenn den „Maximiner Hofgarten“. In Trier erinnern die Lagen „Benediktinerberg“, „Jesuitenwingert“, „St. Matheiser“, „St. Maximiner Kreuzberg“ und „St. Martiner Klosterberg“ daran, dass in der Hauptstadt des Kurfürstentums Trier der Klerus lange Zeit das Sagen hatte. Der war meist männlich, außer in Wehlen und Briedel: Hier hatten auch Nonnen Aktien im Weinberg.