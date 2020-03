Coronavirus : Welche Grenzen zu Luxemburg noch offen sind – und wer sie überqueren darf

Region Die Grenzen von Luxemburg nach Deutschland sind teilweise gesperrt. An einigen Übergängen kontrolliert die Polizei, dort kann die Grenze noch passiert werden. Volksfreund.de erklärt, welche das sind, wer einreisen darf und wer nicht.

Wer momentan nach Luxemburg pendelt, der muss Geduld mitbringen. Mit Einführung der vorübergehenden Grenzkontrollen an den Landesgrenzen ist der Grenzübertritt von und nach Luxemburg beschränkt und nur noch an festgelegten Übergängen möglich. Das teilt die Polizei am Montag mit.