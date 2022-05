Verkehrssicherheit : Barfuß Autofahren – Welche Konsequenzen bei Unfällen drohen

High Heels, Schlappen oder Flip Flops am Steuer sind in Deutschland nicht verboten. Trotzdem kann es bei einem Unfall mit falschem Schuhwerk sehr teuer werden. Welche Regeln man im Auge haben sollte.

Barfuß am Steuer nicht verboten

Generell gibt es in Deutschland kein Verbot für bestimmte Arten von Schuhwerk beim Autofahren. Wer barfuß am Steuer unterwegs ist, muss bei einer Polizeikontrolle nicht mit einem Bußgeld rechnen. Die Polizei Trier warnt jedoch vor einer möglicherweise höheren Unfallgefahr bei loseren Schuhen. Rutscht die Sole beim Bremsen vom Fuß, kann das fatale Folgen haben. Vor allem bei Vollbremsungen können Flip Flops, Badeschlappen und Co. ein Risiko sein. Bei High Hells kann sich der Absatz mit Pech in den Pedalen verkeilen. Aber auch der vermeintlich feste, nackte Fuß, ist nicht so sicher, wie ein Schuh. Mit nackten Füßen erreicht man oft nicht die Kraft am Pedal, wie mit einer Sohle. Dadurch kann es schneller zu Auffahrunfällen kommen.