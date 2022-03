Weltfrauentag : Nicht nur Beamtinnen, sondern Führungspositionen - So sollen Frauen bei der Polizei aufsteigen

Mainz/Trier Mehr Frauen bei der Polizei – so lautet seit Jahren die Devise. Mit Erfolg, wie Statistiken belegen. Doch es gibt noch Luft nach oben. Auch in der Region.

Der Frauenanteil in Rheinland-Pfalz ist über die letzten Jahre auf 28 Prozent gestiegen, mit fast 40 Prozent im aktuellen Bachelorstudiengang an der Hochschule der Polizei auf einem Rekordwert.

So sollen Frauen auch mehr Führungsverantwortung in der Polizei übernehmen. „Frauen haben auch heute noch regelmäßig besondere Herausforderungen zu stemmen, um den Spagat zwischen Familie, Beruf und Karriere zu bewältigen. Deshalb bieten wir Frauen in der Polizei ein gezieltes Mentoring-Programm an, das sie an die Übernahme von Führungsaufgaben heranführen soll“, erklärte Steingaß. „Dieses startet 2022 bereits in die fünfte Programmrunde und ich freue mich, dass erneut 39 Kolleginnen die Möglichkeit haben werden, von diesem Programm zu profitieren.“