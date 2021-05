Trier/BitburgMainz : Wenig Dosen, viel Frust: Warum das Impfen schleppend läuft

Trier/BitburgMainz In zwei Wochen soll die Impfpriorisierung aufgehoben werden. Was passiert dann mit den Menschen, die zwar priorisiert sind, aber noch keinen Piks erhalten haben? Das ist nicht die einzige offene Impf-Frage.

Viele Menschen in der Region sind genervt, weil sie sich vor Wochen für eine Corona-Impfung registriert haben, auf einen Termin in einem Impfzentrum aber noch immer vergeblich warten. 424 113 Rheinland-Pfälzer stehen nach Angaben des Gesundheitsministeriums immer noch ohne Termin auf Wartelisten der Impfzentren. Rund 3700 registrierte Menschen, die davon zu den Priogruppen 1 und 2 zählen, sollen laut Ministeriumssprecher Markus Kuhlen bis zum 7. Juni einen Termin erhalten. Aus der Priogruppe 3 warten noch mehr als 420 000 Menschen auf eine Bestätigung, wann sie das erste Mal einen Corona-Schutz gespritzt bekommen. Bei vielen Volksfreund-Lesern wächst angesichts des Wartens und der laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wegfallenden Reihenfolge am 7. Juni die Sorge, ob sie dann trotz Priorisierung bei der Impfung noch vorgezogen werden. Via Facebook fragte eine Leserin: „Was passiert, wenn die Priorisierung aufgehoben wird und man bis dahin immer noch keinen Termin hat? Ist die Anmeldung dann hinfällig, muss man sich neu registrieren? Hat die Prio 3 dann keinen Vorteil mehr?“ Das Gesundheitsministerium im Land gibt Entwarnung: „Erst, wenn die Personen, die sich bis zum 7. Juni registriert haben, Termine für ihr Impfzentrum erhalten haben, erfolgt für dieses Impfzentrum die Terminvergabe für Personen, die sich nach dem 7. Juni registriert haben.“ Vor dem heutigen Bundes-Impfgipfel kritisiert die Landesregierung Jens Spahn (CDU) dafür, die Aufhebung der Priorisierung überhaupt in Aussicht gestellt zu haben. Dadurch werde eine zusätzliche Erwartungshaltung geweckt, „die mit den bisher angekündigten Liefermengen kurzfristig nicht zu erfüllen ist“, sagt ein Sprecher auf Volksfreund-Anfrage. Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) fordert vom Bund, „seiner angekündigten Erhöhung bei den Liefermengen des Impfstoffs nun auch spürbar und zeitnah“ nachzukommen.

Auch Mediziner fordern mehr Nachschub beim Impfstoff. Heidi Weber, Hausärztin in Bitburg, spricht von „bis zu 500 Menschen, die bei uns in der Praxis auf der Warteliste stehen“. Pro Woche seien momentan aber – neben den Dosen für den zweiten, vollständigen Corona-Schutz – nur rund 30 Erstimpfungen in ihrer Praxis möglich. Sie wünsche sich freien Zugang zu Impfstoff, „damit wir jedem, der willig ist, auch ein Angebot machen können“, sagt die Eifelerin, die Landes-Vize des Hausärzteverbandes ist und das Tempo der Mediziner hervorhebt. In 2100 Praxen in Rheinland-Pfalz seien in sechs Wochen fast 600 000 Menschen geimpft worden. Alleine in der Vulkaneifel seien 15,2 Prozent der Bevölkerung nur in Praxen geimpft worden.