Gesundheit : Noch keine höheren Strafen für Maskenmuffel

„Einstieg nur mit Maske!“ So sehen in Baden-Württemberg die neuen Hinweistafeln zur Maskenpflicht in Zügen und Bahnhöfen aus. In Rheinland-Pfalz droht Maskenmuffeln noch kein höheres Bußgeld. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Trier In Bussen und Bahnen in der Region werden kaum Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt. Flächendeckende Kontrollen sind kaum machbar.

In Rheinland-Pfalz droht Maskenmuffeln noch kein höheres Bußgeld. Zehn Euro sind fällig, wenn jemand in Bus, Bahn oder in einem Geschäft ohne Mundschutz er­wischt wird und er trotz Aufforderung diesen nicht anlegt. Nordrhein-Westfalen hat angekündigt, die Regeln zu verschärfen und Maskenverweigerer ohne Verwarnung direkt mit 150 Euro zu bestrafen.

Eine solche Verschärfung ist in Rheinland-Pfalz derzeit wohl kein Thema, wie aus der Staatskanzlei verlautet. Doch ganz ausgeschlossen scheint diese auch nicht. Gut möglich, dass das Thema angesichts auch im Land wieder deutlich steigender Infektionszahlen schon bald auf der Tagesordnung im sogenannten Corona-Kabinett stehen wird.

Auch im Saarland wird über die Einführung von Bußgeldern für Maskenverweigerer nachgedacht. Wie in Rheinland-Pfalz müssen im Nachbarland sogenannte Alltagsmasken unter anderem in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr getragen werden. Die Betreiber oder andere Verantwortliche müssen dabei für die Einhaltung der Maskenpflicht sorgen. Machen sie das nicht, droht ihnen ein Bußgeld von bis zu 500 Euro. In Rheinland-Pfalz drohen Inhaber von Geschäften bei Verstößen gegen die Maskenpflicht bis zu 250 Euro.

In der Region scheint es allerdings nur wenige Verstöße gegen die Maskenpflicht zu geben. „ Die überwiegende Mehrheit der Fahrgäste hält sich an die Pflicht, Mund und Nase in öffentlichen Verkehrsmitteln zu bedecken“, teilte eine Sprecherin des Verkehrsverbundes Region Trier (VRT) auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Kontrolliert wird die Maskenpflicht in Bussen aber nicht von den Fahrern. Zuständig dafür seien die jeweiligen Ordnungsämter und die Polizei. In den Zügen ist das die Bundespolizei. Doch laut VRT sei das Eingreifen der Ordnungskräfte nur vereinzelt notwendig.

Das bestätigt auch ein Sprecher der Stadtverwaltung Trier: „Es war noch kaum nötig, Verwarnungen auszusprechen.“ Das liegt zum einen tatsächlich daran, dass sich „der weit überwiegende Teil der Menschen“ in den Bussen an die Maskenpflicht halte. Andererseits, so der Stadt-Sprecher, aber auch daran, dass die schwarzen Schafe nur schwer zu erwischen seien. Wenn die Mitarbeiter des kommunalen Vollzugsdienstes an einer Haltestelle stünden und in den Bus einstiegen, sei die fehlende Maske im Zweifel schnell über Mund und Nase gezogen.

Flächendeckende Kontrollen aller zum Teil bis zu 100 in Trier fahrenden Busse seien nicht möglich, stellt der Sprecher klar. Daher könne auch weiterhin nur stichprobenartig kontrolliert werden. Bei den Kontrollen würde eine Streife des kommunalen Vollzugsdienstes an einer Haltestelle stehen, an der viele Busse hielten, und dort dann in den haltenden Bussen die Maskenpflicht überprüft und die Fahrgäste gegebenenfalls ermahnt, den Mund-Nasen-Schutz richtig anzuziehen.

Gleiches gelte auch, wenn die Ordnungskräfte an Haltestellen Wartende ohne Masken entdecken würden. Sollten die Verstöße zunehmen, werde man verstärkt die zuständigen Ordnungsämter und die Polizei informieren, sagt die VRT-Sprecherin. „Die Gesundheit unserer Kunden liegt uns sehr am Herzen. Daher ist es uns ein großes Anliegen, dass Fahrgäste, die sich an die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung halten, nicht durch Regelverstöße gefährdet werden.“ Man appelliere daher an das Verantwortungsbewusstsein und die Solidarität der Fahrgäste.