Verschuldung Viele Menschen sind in ihrer Zahlungsmoral gestört

Zunächst hört sich die Nachricht prima an: Die Schuldnerquoten in der Stadt Trier, aber auch in den vier Landkreisen sind rückläufig. So gelten in der Stadt Trier 9,13 Prozent aller Erwachsenen über 18 Jahre als überschuldet, im Vergleich dazu lag sie 2021 bei 9,48 Prozent. Das meldet die Wirtschaftsauskunftei Creditrefom Bonn Trier, die erstmals für die Region Trier einen „SchuldnerAtlas 2023“ vorgelegt hat. Von Überschuldung sprechen die Experten dann, wenn Menschen ihre gesamten Zahlungsverpflichtungen mit hoher Wahrscheinlichkeit über einen längeren Zeitraum nicht decken können und die für ihren Lebensunterhalt zudem kein Vermögen besitzen oder über Kreditmöglichkeiten verfügen.