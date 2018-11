Wenn Autos selbstständig durchs Saarland rollen

Auf der Saar-Autobahn wird das autonome Fahren getestet. In Rheinland-Pfalz ist das nicht geplant. Von Bernd Wientjes

Man sitzt auf der Fahrerseite im Auto, liest Zeitung, schaut seine E-Mails durch oder macht mit zurückgeklapptem Sitz ein Nickerchen, während der Wagen selbstständig über die Autobahn rollt. Experten sind sich sicher, in spätestens 20 Jahren sind die selbstfahrenden, autonomen Autos mehr oder weniger Alltag auf deutschen Straßen. Bis es so weit ist, sollen sie aber erst einmal getestet werden. Und zwar im öffentlichen Verkehr. In Deutschland wird es 14 Teststrecken auf Straßen und Autobahnen geben. Eine davon wird durch das Saarland führen – über die Autobahn von Luxemburg kommend vorbei an Merzig, Saarlouis und Saarbrücken bis nach Metz. Über 200 Kilometer lang ist diese Teststrecke, auf der ab kommendem Jahr selbstfahrende Autos unterwegs sein sollen. Die sollen allerdings nicht ohne Fahrer verkehren. Laut dem zuständigen Projektleiter des luxemburgischen Wirtschaftsministeriums, Jean Schiltz, ist in der Straßenverkehrsordnung von Luxemburg, Deutschland und Frankreich vorgeschrieben, dass immer jemand hinter dem Steuer sitzen muss, auch wenn das Auto selbstständig fährt. Mit dem Projekt soll auch der grenzüberschreitende Austausch von Daten getestet werden. Finanziert wird es zum größten Teil von der Europäischen Union.

Die Luxemburger Post hat nun den Auftrag erhalten, den Abschnitt vom luxemburgischen Bettembourg bis zur deutschen Grenze mit dem neuen, schnellen Mobilfunkstandard 5G auszustatten. Der ist notwendig, damit die selbsttätig fahrenden Autos schnell auf notwendige Daten, wie etwa hochauflösende Karten oder Verkehrsinformationen, in Echtzeit zugreifen können. In Deutschland sollen im Mai kommenden Jahres Lizenzen für den neuen Mobilfunkstandard versteigert werden. Geplant ist, dass Autobahnen und Bundesstraßen bis Ende 2022 mit 100 Megabit Datengeschwindigkeit pro Sekunde versorgt werden.

Es ist nicht der erste Versuch in Sachen automatisiertes Fahren in Luxemburg. Seit September wird in der Hauptstadt ein fahrerloser Minibus auf einer Kurzstrecke getestet. Einen solchen Versuch gab es auch in Mainz. In der Pfalz will ein Unternehmer selbstfahrende Busse als Shuttle von Neustadt zum knapp fünf Kilometer entfernten Hambacher Schloss einsetzen. Der Bund unterstützt das Projekt mit über zwei Millionen Euro. Das autonome Fahren sei einer der „tiefgreifenden technologischen und ökonomischen Transformationsprozesse der vergangenen Jahrzehnte“, sagte die rheinland-pfälzische Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt 2017 im Landtag. Anders als im Saarland oder in Baden-Württemberg, wo es zwischen Karlsruhe und Heidelberg eine öffentliche Teststrecke geben wird, soll in Rheinland-Pfalz autonomes Fahren mit LKW oder Autos auf dem Testgelände des Zweibrücker Flughafens, der dem Trierer Unternehmen Triwo gehört, geübt werden.