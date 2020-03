Justiz : Wenn das Gefängnis wegen des Coronavirus warten muss

Trier Gefangene dürfen keinen Besuch mehr empfangen, das Trierer Verwaltungsgericht setzt die Verhandlungen aus, und im Justizgebäude ist Händewaschen Pflicht. Die Coronakrise bleibt nicht ohne Auswirkungen auf den Rechtsstaat. Es gibt aber auch Profiteure.

In Rheinland-Pfalz wurden 2016 knapp 2000 Ersatzfreiheitsstrafen vollstreckt. Auch in anderen Bundesländern, etwa Berlin oder Hamburg, wurde der Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafen vorübergehend ausgesetzt. Der Mainzer Justizminister Mertin begründete das von ihm verkündete Maßnahmenbündel mit der Funktionsfähigkeit der Justizvollzugseinrichtungen, Gerichte und Staatsanwaltschaften. Die Behörden würden zum jetzigen Zeitpunkt nicht geschlossen. Allerdings werde der Dienstbetrieb „bis auf Weiteres auf das zwingend Notwendige“ reduziert, wie es in einer am Donnerstagnachmittag versandten Mitteilung heißt. Dabei gehe es beispielsweise um Haftsachen oder langlaufende Strafverhandlungen. Über eine Absage oder Verlegung von Sitzungsterminen entscheiden laut Mertin allein die zuständigen Richter.

Beim Trierer Landgericht ist das Justizgebäude schon seit einigen Tagen nur noch eingeschränkt zugänglich. Rechtsanwälte, Prozessbeteiligte oder Zuschauer eines Prozesses waren von dieser Regelung ausgenommen. Eine Einschränkung galt allerdings auch für sie: Nach einer Anweisung des Landgerichts musste sich jeder Besucher „unverzüglich die Hände waschen“, wie es heißt. Macht er das nicht und wird erwischt, könne er des Gebäudes verwiesen werden. Am Donnerstagnachmittag wurden die Anweisungen noch einmal verschärft. Ab sofort werde in allen Gerichten der Region „nur noch der zwingend notwendige Dienstbetrieb aufrechterhalten“, sagt ein Sprecher des Landgerichts unserer Zeitung. Das jeweilige Gericht solle nur noch in Eilfällen aufgesucht werden.

Das Trierer Verwaltungsgericht hatte seinen Sitzungsbetrieb schon zuvor bis Mitte April weitestgehend eingestellt. Es gehe darum, die Gesundheit der Mitarbeiter und der Verfahrensbeteiligten zu schützen, Infektionen zu vermeiden und trotzdem die wichtigsten Funktionen aufrechtzuerhalten, heißt es zur Begründung. Der Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Richterbunds und Trierer Oberstaatsanwalt Thomas Albrecht sagte unserer Zeitung, die Justiz müsse und werde auch gerade in Krisenzeiten in der Lage sein, ihre Kernaufgaben zu erfüllen und eilbedürftige Entscheidungen zu treffen. Dies funktioniere aber nur, wenn auch die Gesetzeslage der neuen Situation schnellstmöglich angepasst werde. Als Beispiel verweist Albrecht darauf, dass Strafprozesse derzeit nur höchstens vier Wochen unterbrochen werden dürften, sonst müssten sie neu aufgerollt werden. „Das muss zumindest in Krisenzeiten unbedingt flexibilisiert werden“, lautet Albrechts Forderung.