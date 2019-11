Kostenpflichtiger Inhalt: Trier : Wenn der Pfarrei das letzte Stündlein schlägt

Die zwischen 2013 und 2016 tagende Synode gab den Ausschlag für die Strukturreform des Bistums. Foto: Harald Tittel

Trier Schritt für Schritt stellt das Bistum die Weichen für die XXL-Pfarreien. Bald sind vielerorts die alten Kirchengemeinden Geschichte.

In Sachen XXL-Pfarreien wird es im Bistum Trier so langsam ernst: In gut fünf Wochen wird für viele kleine Kirchengemeinden in Deutschlands ältester Diözese das letzte Stündlein geschlagen haben. Künftig wird es nur noch 35 sogenannte Pfarreien der Zukunft statt der derzeit noch 887 Kirchengemeinden geben. Den Anfang machen Anfang Januar die Pfarreien Andernach, Betzdorf, Bad Kreuznach, Idar-Oberstein, Koblenz, Maifeld-Untermosel, Mayen, Neuwied, Sinzig, Saarbrücken, St. Wendel, Tholey, Völklingen, Wadern und Wittlich. Die übrigen 20 Großpfarreien folgen ein Jahr später.

Das Umwandlungsprozedere funktioniert ist ein reichlich bürokratisches Verfahren. Als vorerst letzten Schritt hat Triers Bischof Stephan Ackermann jetzt die sogenannten Dekrete zur Errichtung der 15 neuen Großpfarreien erlassen, die Anfang Januar an den Start gehen. Aus der Region Trier ist zunächst nur Wittlich dabei. Die dort entstehende Pfarrei ist mit einer Fläche von 625 Quadratkilometern etwa ein Viertel so groß wie das Saarland. Noch gibt es in dem Gebiet 40 Pfarreien, die laut dem Dekret des Bischofs ab 1. Januar nicht mehr existieren. Dazu zählt die mit 171 Katholiken kleinste Pfarrei Heckenmünster Kreuzerhöhung ebenso wie die von der Anzahl der 4290 Gläubigen her größte Pfarrei Wittlich St. Markus.

Extra Sozialverband KAB will geschwisterliche Kirche Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung im Bistum Trier (KAB) fordert den Zugang von Frauen zu Weiheämtern und den Abbau männerdominierter Hierarchien. Eine Kirche, die geschlechtergerecht von Frauen und Männern auf Augenhöhe repräsentiert werde, könne der Glaubensweitergabe nur dienlich sein, heißt es in einer Mitteilung. Dem Sozialverband gehören bundesweit über 100 000 Mitglieder an. Der Trierer KAB-Ableger besetzt nach eigenen Angaben seit 1996 alle Vorstandsposten paritätisch.

In den vier Seiten und zwölf Artikel umfassenden Dekreten ist unter anderem festgelegt, wie die neue Kirchengemeinde heißt, wo ihre Außengrenzen verlaufen oder was mit den Kirchenbüchern und Akten der Alt-Pfarreien geschieht. Da ist etwa am Ende von Artikel 1 zu lesen, dass die Siegel der bisherigen Pfarreien eingezogen und „nach Maßgabe der Ordnung für das kirchliche Siegelwesen im Bistum Trier“ durch neue Siegel ersetzt würden. Ein Passus, der in den einzelnen Pfarreien kaum für Ärger sorgen dürfte.

Anders sieht es da schon mit Artikel 6 aus, in dem davon die Rede ist, dass das gesamte Vermögen der bisherigen Kirchengemeinden auf die neue Großpfarrei übergeht. Genau dies hatte in der Vergangenheit viele Kritiker gestört, die es lieber gesehen hätten, wenn die kleinen Pfarreien unter dem Dach der Großpfarrei erhalten geblieben wären.

In den vom Trierer Bischof erlassenen Dekreten ist auch der Name der künftigen Pfarrei festgelegt. Im Fall Wittlich heißt die Pfarrei künftig wie der Sitz der Kirchengemeinde, also Wittlich. Andere Vorschläge, die im Anhörungsverfahren genannt wurden, waren Eifel-Mosel, St. Marien Wittlich, Eifel-Mosel-Wittlich oder Wittlich plus. Die Meinungen über den zukünftigen Pfarrort waren im Fall Wittlich übrigens eindeutig: Die Zustimmung für Wittlich lag bei 84 Prozent. Immerhin gab es einen Alternativvorschlag: den Wallfahrtsort Klausen.

Grundsätzlich ist es bei den 15 startenden Großpfarreien so, dass der Name des Pfarrortes auch der Pfarrei den Namen gibt. Einzige Ausnahme ist nach Angaben des Bistums Ochtendung im Kreis Mayen.Koblenz. Weil bei der dortigen Mehrheit eine breite Mehrheit für den Namen Maifeld-Untermosel votierte, trägt die dortige neue Großpfarrei künftig auch diesen Namen.