„Wenn ich Angst hätte, wäre ich falsch im Job“

Danke-Tag für die Polizei

In vielen angelsächsischen Ländern ist das dritte Wochenende im September seit vielen Jahren dafür da, um der Polizei Danke zu sagen. Der Verein „Keine Gewalt gegen Polizisten“ aus dem rheinland-pfälzischen Remagen will das auch in Deutschland zur Tradition machen. Seit drei Jahren organisieren die 130 Mitglieder daher den Danke-Polizei-Tag, der am kommenden Freitag und Samstag stattfindet. Vereinsvorsitzende Gerke Minrath-Grunwald hat sich vorgenommen, an beiden Tagen möglichst alle Polizeidienststellen in der Region Trier zu besuchen und den Polizisten dort ihre Verbundenheit zu zeigen. Sie wünscht sich, dass auch möglichst viele Bürger die beiden Tage nutzen, um ihrer Polizei Danke zu sagen.