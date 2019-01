Da staunt selbst das FBI: Das Landeskriminalamt kommt Verbrechern mit Hilfe von 3-D-Animationen und Tatort-Scans auf die Spur.

Für manche dürfte es ein Schock gewesen sein, als das, was sie nur als Fantasie, als Science-Fiction, kannten, plötzlich Teil ihres Alltags wurde. Videotelefonie gab es doch nur auf Raumschiff Enterprise – und dann chattet die Tochter via Skype plötzlich mit Amerika! Und wenn ein Auto sich selbst fährt, dann heißt es sicher Kitt, ist freundlich und hat einen Turbo Boost – doch dann rollen plötzlich selbstfahrende Busse durch deutsche Städte und sammeln Passagiere ein. Als wäre das normal. Auch die Liebhaber von Krimiserien dürften staunen, wie viel von dem, was ihre Lieblingsermittler auf der Mattscheibe treiben, schon von der Realität überholt wurde.

Wer animierte Täter-Avatare oder 3-D-Tatort-Laserscans für eine Erfindung der US-Filmindustrie hielt, wird nun in Mainz eines Besseren belehrt. „Ich war beim FBI und habe mir angeschaut, wie die arbeiten. Da sind wir in Rheinland-Pfalz schon weit vorne“, erzählt Uwe Kinn, Phantombildzeichner beim Landeskriminalamt, im Gespräch mit dem TV.

Eine Berufsbezeichnung, bei der man an Block und Bleistift denkt – und nicht an Hightech-Animationen, mit denen der gebürtige Moselaner nun weit über die Landesgrenzen hinaus für Schlagzeilen sorgt. Am Anfang seiner Entwicklung standen dreidimensionale Phantombilder, die sich immer dann anfertigen lassen, wenn Zeugen einen möglichen Täter aus verschiedenen Perspektiven gesehen haben. Die erste 3-D-Täterfahndung überhaupt gab es 2017 nach einem Raubüberfall auf eine Oberkailer Bankfiliale. Seitdem hat Kinn zahlreiche Anfragen aus dem Ausland bekommen, „weil wir als Einzige um 360 Grad drehbare Modelle umsetzen konnten“, sagt der 45-Jährige, der 2017 auch mit einem dreidimensionalen Phantombild von Jack the Ripper Aufsehen erregte.

In einem nächsten Schritt hat der Entwickler den gesuchten Tatverdächtigen digitale Körper geschenkt. Diese Avatare kann er in einem 3-D-Tatort platzieren, der mit Laserstrahlen zuvor von Spezialisten vermessen wurde. Das Letzte, was dann noch fehlte, war, auch die Handlung sichtbar zu machen – den Figuren Leben einzuhauchen. Ähnlich wie Hollywood dies tut. So wie beim Herrn der Ringe die Bewegungen eines Schauspielers auf die computeranimierte Figur von Gollum übertragen wurden, so überträgt Kinn seine eigenen Bewegungen auf die Avatare der mutmaßlichen Täter. „Wir haben ein kleines forensisches Filmstudio“, sagt der Wahl-Mainzer und lacht.

Das einzelne Ergebnis bietet weit mehr als ein Phantombild, denn es zeigt nicht nur, wie der Gesuchte aussieht, sondern auch, was wann wo und wie passiert ist – oder welche Zeugenaussagen sich widersprechen. „Man erhält so auch erstmals eine Zeitlinie: Wir können analysieren, wie lange sich eine Person wo aufgehalten haben kann, um zum Zeitpunkt X beobachtet zu werden“, erklärt der Zeichner, der von einer Kollegin unterstützt wird.

Die Perspektive ist dabei frei wählbar. Man kann sich mitten hineinbegeben ins Geschehen oder von oben draufblicken, man kann Tatwege sichtbar machen oder Wände transparent. „Oft sind die Leute sich unsicher: Hab’ ich den wirklich gesehen? Doch wenn dann die Handlung dazukommt, wissen sie plötzlich: ,Ganz genau, ich habe nämlich noch gesehen, wie der sich nach was gebückt hat.’“

„Besonders in Zeiten der Digitalisierung muss die Polizei auf ausgefeilte technische Mittel zurückgreifen, um auch bei zunehmenden Herausforderungen effektiv arbeiten zu können“, sagte Innenminister Roger Lewentz bei der Präsentation der neuen Ermittlungsmethoden im Landeskriminalamt (LKA).

Rund zehn Jahre hat Kinn gebraucht, um das in Deutschland und den USA patentierte Verfahren zu entwickeln. Inzwischen habe es sich auch in mehreren Gerichtsverfahren bewährt. Noch werden Kinns Animationen über Computer abgespielt. Der nächste Schritt wird sein, Tatorte so nachzubauen, dass sie für Ermittler oder Richter mit speziellen Virtual-Reality-Brillen begehbar sind. In diesen begehbaren Tatorten will Kinn interaktive Informationen einbetten: neueste Erkenntnisse, Notizen der Ermittler, Hinweise für den Staatsanwalt, Audiokommentare etc. „Der Tatort wird auch immer wieder an den neuesten Stand der Ermittlungen angepasst. Er wächst quasi mit“, sagt Kinn, der mit seinem Science-Fiction-gleichen Beitrag zur Polizeiarbeit gut und gerne selbst Star einer Serie sein könnte – die dann allerdings in Mainz und nicht in Manhattan spielen würde. Und vielleicht ab und an in Osann-Monzel an der Mosel ...