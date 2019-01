später lesen Schule Kinder-Uni-Reporter gesucht Teilen

(red) Jetzt bewerben und Kinder-Uni-Reporter werden: Bald ist es wieder so weit. Die Kinder-Uni der Universität Trier geht mit vielen spannenden Veranstaltungen in die nächste Runde. Und auch 2019 wird eine Tradition fortgesetzt: denn das Kinder-Uni-Team sucht wieder junge Reporter, die an Workshops teilnehmen, Interviews führen, Berichte schreiben und vieles mehr.