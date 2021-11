Corona : Wer braucht den Booster, wer hat noch Zeit?

Eine Arzthelferin hält eine Spritze bereit zur Impfung in einem Impfzelt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Trier Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um die Corona-Auffrischungsimpfung und wo man diese derzeit bekommt.

Viele, die jetzt ihre Booster-Impfung haben wollen, sind sauer. So wie Detlef Römer aus Malbergweich (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Als er seinen Hausarzt fragte, wann er seine dritte Corona-Impfung bekommen könne, habe ihm dieser gesagt, dass bis Ende März alle Termin belegt seien. Er sei wütend, schreibt er in einer Mail an unsere Redaktion. Wütend, weil die Impfzentren nicht wieder aufmachen. Wütend auf die Versprechungen von Ärztevertretern, die sagten, die Hausärzte könnten die Impfungen alleine stemmen. Wütend „ob der irren Vorstellung, eine Handvoll herumgeisternder Impfbusse würde ausreichen für die Impfwilligen“.

Ähnlich auch die Erfahrung von Ernst Zähres aus Bitburg. Weder die Kassenärztliche Vereinigung, noch im Bitburger Krankenhaus habe man ihm wegen eines Boosters-Termins weiterhelfen können, berichtet der 72-Jährige. Sein Hausarzt sei überlastet und habe ihm Impftermine frühstens für Februar oder März nennen können. Mit einer Asthmaerkrankung gehöre er zur vulnerablen Gruppe, die vordringlich die Auffrischungsimpfung erhalten soll. Wegen eines Rückenschadens könne er sich aber auch nicht zwei bis drei Stunden am Impfbus anstellen. Auch seine Reaktion: Wut. „Wer hat eigentlich hier alles versagt, zumal doch frühzeitig abzusehen war, auf welche Situation wir in Deutschland zusteuern werden?“, fragt sich der 72-Jährige.

Die Erfahrungen, den Frust, die Sorge, die beide Männer aus der Eifel schildern, sind keine Einzelfälle. Seit die Landesregierung vor zwei Wochen angekündigt hat, dass sich jeder vollständig gegen Corona Geimpfte ab 18 Jahren nun auch boostern lassen kann, seit die Corona-Zahlen explodieren und die Ansage der Politik ist, dass die Booster-Impfungen hilfreich sein können, die vierte Welle zu brechen, erleben die bislang sechs Impfbusse, die das Land quer durch Rheinland-Pfalz touren lässt, einen Massenansturm. Stundenlanges Warten in Regen und Kälte ist angesagt – ohne Garantie, dass man dann auch die ersehnte Spritze bekommt. Und die Hausärzte, die seit April gegen Corona impfen, werden förmlich überrollt. Viele halten sich aber an die (bislang) geltende Empfehlung, vorrangig Menschen über 70 Jahren und Vorerkrankte boostern zu lassen.

Wer hat ein Recht auf die Booster-Impfung?

Bislang hat die Ständige Impfkommission (Stiko) die sogenannte Booster-Impfung vorrangig für Menschen ab 70 und Vorerkrankte empfohlen, deren letzte (vollständige) Corona-Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Stiko-Chef Thomas Mertens hat nun angedeutet, dass es eine Empfehlung für Booster-Impfungen bereits für alle ab 18 Jahren geben soll. In Rheinland-Pfalz ist das bereits möglich. Das Land ermöglicht allen Erwachsenen sich nach sechs Monaten boostern zu lassen – allerdings ist das bislang nur an den Impfbussen möglich. Die Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums sieht sogar vor, dass jeder ab 12 Jahren einen Anspruch auf eine Auffrischungsimpfung hat.

Wie lange muss der Abstand zwischen der letzten (vollständigen) Corona-Impfung und der Booster-Impfung sein?

Bislang wurde davon ausgegangen, dass frühstens nach sechs Monaten die Auffrischung erfolgen soll. Der noch amtierende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat in einem Schreiben an die niedergelassenen Ärzte deutlich gemacht, dass die sechs Monate nur ein Richtwert seien. Die Booster-Impfung könne auch früher erfolgen. Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) empfiehlt die Dritt-Impfung bereits nach fünf Monaten und der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen sieht die Notwendigkeit des Boosterns bereits nach vier Monaten. Es sei medizinisch nicht notwendig, dass alle Menschen genau nach Ablauf von sechs Monaten nach der zweiten Impfung eine Auffrischimpfung erhalten, sagt ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz auf Anfrage unserer Redaktion. Eine Ausnahme gibt es für alle, die mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurden. Für die empfihelt die Stiko die Auffrischung bereits nach vier Wochen und zwar mit einem mRNA-Impfstoff wie etwa dem vom Mainzer Hersteller Biontech.

Verliert die Corona-Impfung irgendwann an Wirkung?

Es scheint in der Tat so zu sein, dass die Wirkung der Impfungen schneller nachlassen, als zunächst gedacht. Die Wirkung werde aber nicht automatisch nach sechs Monaten weniger, sagt der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD). Daher müsse sich keiner Sorgen machen, wenn er nicht sofort einen Termin für eine Booster-Impfung erhalte. Das Nachlassen der Wirkung hänge auch vom Alter und dem Gesundheitszustand der Geimpften ab. Schwedische Forscher haben herausgefunden, dass der Impfschutz insbesondere bei älteren Menschen und Vorerkrankten mit der Zeit nachlasse. „Boosterimpfungen für Patienten über 70, Immungeschwächte, oder in der medizinischen Versorgung arbeitende Menschen sind wissenschaftlich nachgewiesenermaßen sinnvoll und werden derzeit von den Hausarztpraxen kontinuierlich geimpft“, sagt die Bitburger Ärztin und stellvertretende Landesvorsitzende des Hausärzteverbandes, Heidi Weber. Die Booster-Impfungen seien wichtig, sagt der Präsident der Landesärztekammer, Günther Matheis. „Sie müssen rasch und unbürokratisch angeboten und durchgeführt werden.“

Wo kann man sich impfen lassen?

Neben den Hausärzten besteht die Möglichkeit, sich an den derzeit noch sechs Impfbussen, die das Land in ganz Rheinland-Pfalz einsetzt, impfen zu lassen. Termine findet man unter www.corona.rlp.de. Ab 1. Dezember soll die Zahl der Impfbusse auf insgesamt zwölf erhöht werden. Auch mobile Impfteams sind vor allen in Pflegeheimen und Einrichtungen unterwegs.

Welche zusätzlichen Impfmöglichkeiten sollen geschaffen werden?

Ab kommender Woche soll es Impfmöglichkeiten in einigen Krankenhäusern geben. In der Region sind das das Mutterhaus in Trier und die Krankenhäuser in Hermeskeil (Impftermine dienstags und donnerstags, Uhrzeit noch unklar, Anmeldung ist nicht erforderlich), in Bitburg (dienstags und donnerstags jeweils 12 bis 16, Anmeldung für Booster-Impfung: 06591-17713) und Gerolstein (montags und mittwochs, 12 bis 16 Uhr, 06591-17713).

Machen auch die Impfzentren wieder auf?

Nicht alle. Das Land hat angekündigt, acht von ehemals 33 Impfzentren ab kommender Woche wieder aufzumachen. Das Impfzentrum in Trier soll am 24. November wieder Impfungen anbieten können. Anmeldung unter www.impftermin.rlp.de oder 0800-575810. „Der Bedarf an Auffrischungsimpfungen wird bis Ende des Jahres stark ansteigen und dann bis zum Ende des ersten Quartals 2022 stark sinken“, glaubt der Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD).

Warum machen nicht alle Impfzentren auf?

Das ist derzeit nicht geplant. Doch die Forderung nach einer Reaktivierung der Zentren wird immer lauter: „Die Impfungen allein den niedergelassenen Ärzten zu übertragen, wäre der falsche Weg.

Diese sind teilweise wegen der Dringlichkeit damit überlastet. Gleichzeitig müssen wir aber jetzt handeln, um glimpflich durch den Winter zu kommen“, sagt der Geschäftsführer des rheinland-pfälzischen Gemeinde- und Städtebundes Karl-Heinz Frieden. „Wir müssen hier so viele Kanäle wie möglich nutzen.