Vorsicht vor Omikron : Strenge Corona-Regeln an Weihnachten: Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte (Update)

Trier/Mainz Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat mit Experten über die Corona-Lage diskutiert. Dabei ging es um die Ausbreitung der Omikron-Variante und den Schutz davor. Auch welche Regeln an Weihnachten gelten sollen, wurde beraten.

Trotz der befürchteten Ausbreitung der Omikron-Variante soll es keine wesentlichen Verschärfungen der Corona-Regeln über Weihnachten geben. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach Beratungen mit Experten über die aktuelle Lage an. Für Geimpfte soll es an Weihnachten so gut wie keine Einschränkungen geben, allerdings mahnte Dreyer, die Kontakte an den Feiertagen klein zu halten. Bei Treffen von ausschließlich Geboostertern, sei die Gefahr von Infektionen deutlich geringer, Zweifach geimpften Personen rät die Ministerpräsidentin, sich vor Treffen zu testen. Für Ungeimpfte würden auch über Weihnachten die bestehenden Kontaktbeschränkungen gelten. Sie dürfen sich im öffentlichen Raum mit dem eigenen Hausstand und höchstens zwei Personen aus einem anderen Haushalt treffen. Dreyer verteidigte diese Einschränkungen: „Das ist auch für uns Politikerinnen und Politiker ein schwieriger Schritt. Wir wissen, welche Belastungen damit verbunden sind. Wir entscheiden nicht leichtfertig und sind im engen Austausch mit unseren Experten, um über die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu verfügen.“

Klar ist bereits, dass Bars, Clubs und Diskotheken noch vor Weihnachten in Rheinland-Pfalz schließen sollen. Das hatte Dreyer bereits vergangene Woche angekündigt und damit für Überraschung bei Gastronomen gesorgt. Die entsprechende Änderung der derzeitigen Corona-Verordnung soll am Dienstag beschlossen werden und am Donnerstag, einen Tag vor Heilig Abend, in Kraft treten, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch. In der geänderten Verordnung sollen auch die Regeln für Silvester geregelt werden. Dreyer deutete bereits an, dass dann auch die Kontakte für Geimpfte in öffentlichen Räumen eingeschränkt werden könnten, dass also die erlaubte Zahl von Teilnehmern beim Feiern und Veranstaltungen eingeschränkt werden könnte.