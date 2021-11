Militär : Nato mahnt: Werden in der Eifel gelagerte US-Atomwaffen nach Polen verlegt?

Die Luftaufnahme vom 26.06.2008 zeigt den Fliegerhorst Büchel mit dem angrenzenden Depotgelände. Foto: dpa/Thomas Frey

Ulmen/Trier Es ist ein offenes Geheimnis: Auf dem Fliegerhorst Büchel in der Eifel lagern US-Atomwaffen. Während die Nato daran festhalten will, mehren sich unter deutschen Politikern die kritischen Stimmen. Was kann das bedeuten?