Ausstellung : Magische Objekte aus profanen Dingen

Trier Derzeit präsentieren sich die Viehmarktthermen besonders „wertvoll“: Unter diesem Motto schufen rund 30 Kunsthandwerker aus der Region Unikate .

Weiche Stoffe in leuchtenden Farbübergängen, glitzernde Glasschalen und eine Auswahl edler Ledertaschen kontrastieren mit den uralten römischen Mauerresten in den Viehmarktthermen. Aber irgendwie ergibt sich auch ein reizvolles Zusammenspiel zwischen historischem und zeitgenössischem Handwerk. „Ich habe fast den Eindruck, die alten Mauern freuen sich, dass sie durch diese Ausstellung neue Lebendigkeit bekommen“, sagt Karin Bille von der Beratungsstelle Formgebung der Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern Rheinland-Pfalz. Seit zehn Jahren begleitet sie die Gruppe Werkform, in der sich vor über zwei Jahrzehnten gestaltende Handwerker aus der ganzen Großregion zusammengeschlossen haben. Sie tauschen Ideen aus und verwirklichen Projekte. Die Resultate liegen im Trend – sind sie doch regional, bestehen vielfach aus Restmaterialien, sind nachhaltig und vermeiden weite Transportwege.