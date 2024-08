Neue Luxemburg-Verbindung Weststrecke: Bauarbeiten offenbar im Zeitplan - Daran könnte es noch scheitern

Ende des Jahres soll es endlich so weit sein: Ab 15. Dezember sollen über die sogenannte Trierer Weststrecke wieder Nahverkehrszüge rollen – von Wittlich über Schweich, Trier-Ehrang und Trier-Zewen nach Wasserbillig und Luxemburg. Eine weitere Linie wird von Ehrang über Zewen und Konz nach Saarburg fahren. Erstmals wird es dann in Trier Zugverbindungen geben, die nicht über den Hauptbahnhof führen. Für Luxemburg-Pendler in Konz hat das konkrete Auswirkungen. Die bislang von Wittlich über Trier und Konz fahrende Regionalbahn nach Luxemburg wird auf die Weststrecke umgeleitet und hält dann eben nicht mehr in Konz. Damit verschlechtert sich das Zugangebot für Luxemburg-Pendler aus dem Raum Konz.