Liveticker : Extreme Temperaturen in Deutschland – Gewitter angekündigt

Auch die Region ächzt unter der Hitze. Am Dienstag sind stellenweise Temperaturen über 37 Grad gemeldet worden. Am Mittwoch kann es gewittern. Alles zum Thema finden Sie in unserem Liveticker.

Die Hitzewelle breitet sich über ganz Europa und Deutschland aus. Stellenweise wurde am Dienstag die 40-Grad-Marke geknackt. „Heute gibt es zumindest im Westen und Nordwesten Chancen auf Regen“, erklärt TV-Wetterexperte Dominik Jung. Doch die Temperaturen bleiben auch am Mittwoch sehr hoch.

Besonders betroffen ist dabei unter anderem der Norden Deutschlands. Rund um den Großraum Hamburg und Berlin werden sogar bis zu 40 Grad erwartet. In Hamburg könnte es der heißeste Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden, erklärt Jung.

Die Temperaturen gehen zwar in den kommenden Tagen insgesamt etwas zurück. Schon am kommenden Sonntag und Montag sind aber wieder Höchsttemperaturen wie zum Wochenstart zu erwarten.