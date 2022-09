40 bis 50 Liter Niederschlag : Wetterexperte warnt: Starkregen- und Überschwemmungsgefahr in der Region

Wetterexperte warnt: Starkregen- und Überschwemmungsgefahr in der Region

Trier Starkregen mit Gefahr von Überschwemmungen: Am Donnerstag könnte es zu Unwettern in der Region Trier kommen. Danach wird es kühl.

Am Donnerstag könnte es draußen ungemütlich werden. Das sagt TV-Wetterexperte Dominik Jung voraus: „Es gab in den vergangenen Stunden schon den ersten kräftigen Regen. In der kommenden Nacht und morgen wird das noch mehr werden.“