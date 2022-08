Zusammenfassung : Nach Temperatursturz wird es wieder wärmer - das Wetter am Wochenende

Der Freitag startet vergleichsweise kühl und bewölkt, doch schon in den nächsten Tagen wird es wieder sonniger und wärmer. Foto: Hans Kraemer

Trier Nach den brütend heißen Tagen kühlt es heute ab - vorerst. Denn mit Hoch Oscar kommt nicht nur die Sonne zurück, sondern auch die höhere Temperaturen.

Endlich Regen, endlich frischer Wind! Nach den sehr heißen Tagen, die ihren Höhepunkt in Rheinland-Pfalz am Donnerstag mit 39,6 Grad in Bad Kreuznach erreichten, ist es vergangene Nach deutlich abgekühlt. Bis zum heutigen Freitagmittag bleibt es bewölkt, einzelne Schauer sind möglich. Die Temperaturen bleiben vergleichsweise angenehm bei Werten zwischen 22 und 29 Grad. In Trier klettert das Thermometer bis zum Abend hin auf 25 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet.

Bleibt es auch am Wochenende vergleichsweise kühl? Nein, wie TV-Wetterexperte Dominik Jung erklärt. „Ab morgen setzt sich das Hoch Oscar mit viel Sonnenschein durch. Der Hochsommer geht in die nächsten Runde.“

Wetter in Rheinland-Pfalz – So wird das Wochenende

Der Samstag startet mit bis zu 27 Grad und kühlt in der Nacht zu Sonntag auf 16 bis 12 Grad ab, in der Eifel örtlich bis zu sieben Grad. Der Wind bleibt schwach bis mäßig.

Am Sonntag kratzen die Temperaturen wieder an der 30-Grad-Marke, mit Höchstwerten von 26 bis 29 Grad. Es bleibt heiter bis wolkig. „Regen ist für mindestens eine weitere Woche Fehlanzeige“, sagt Jung. In Teilen Deutschlands werde die Waldbrandgefahr wieder ansteigen „und weit verbreitet die zweithöchste oder höchste Warnstufe fünf erreichen“.

Die neue Woche startet in Deutschland mit viel Sonnenschein

Der Montag knüpft an das sonnige Wochenende an. Der DWD meldet viel Sonnenschein, nur im Norden und Osten gibt es teils kompaktere Wolkenfelder. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 30 Grad. Der Wind ist schwach bis mäßig. In der Nacht zum Dienstag ist es gering bewölkt oder klar mit Frühtemperaturen zwischen 16 bis 9 Grad.

Die Prognose von Dominik Jung: