Wetter : Sturmwarnung für heute Nachmittag und Sonntag - Teilweise orkanartige Böen (Video)

„Der Sturm wird heute in den Regionen die er passiert sehr kurz, aber heftig sein. Nicht jeder wird dabei extrem starken Wind abbekommen. Einige Regionen müssen aber mit einzelnen schweren Sturmböen rechnen und allein das ist schon gefährlich und kann Schaden anrichten“, sagt Wetterexperte Dominik Jung.

Sturmböen am Freitagnachmittag und Sonntag mit viel Regen

Für Morgen kündigt Jung einen Sturm-Ruhetag an. Doch schon ab Sonntag kommen aus Westen Sturm und neue Regenfälle auf die Region zu. Der dauert dann aber etwas länger an. Die Mitte und der Süden bekommen davon am meisten ab. Wiederum sind schwere Sturmböen, weiter oben auch orkanartige Böen möglich. Böen um 80 bis 90 km/h sind drin, teilweise in den höheren Lagen auch bis zu 110 km/h und damit orkanartige Böen. 20 bis 40 Liter Regen sind bei besonders kräftigen Niederschlägen möglich.