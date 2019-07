Rekordwerte über 40 Grad möglich : Wetterdienst warnt vor Hitze in der Region (Fotos)

Trier Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung vor der Hitze herausgegeben. Für die komplette Region warnt er vor einer extremen Wärmebelastung. Laut Volksfreund-Wetter-Experte Dominik Jung bleibt es bis zum Wochenende heiß.

In den nächsten Tagen wird ein neuer Hitzerekord erwartet. Auf über 40 Grad könnte das Thermometer klettern. Der Deutsche Wetterdienst hat daher eine amtliche Warnung vor extremer Wärmebelastung herausgegeben. Selbst in den Höhen der Region sei mit Extremwerten zu rechnen, heißt es. Es sei in den nächsten Tagen mit neuen Rekordwerten zu rechnen, sagt Volksfreund-Wetterexperte Dominik Jung. „Da kommt man doch etwas ins Grübeln ob das nicht doch eine Veränderung zu früheren Jahren ist“, sagt Jung volksfreund.de. Für heute rechnet er in in Trier mit bis zu 37 und morgen mit bis zu 39 Grad. Zum Wochenende werde es dann mit 30 Grad „kühler“, am Samstag könne es zu Gewittern kommen.