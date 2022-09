40 bis 50 Liter Niederschlag : Wetterexperte warnt: Starkregen- und Überschwemmungsgefahr in der Region

Trier Starkregen mit Gefahr von Überschwemmungen: In der Nacht und am Donnerstag könnte es zu Unwettern in der Region Trier kommen. Danach wird es kühl.

In der kommenden Nacht und am Donnerstag könnte es draußen ungemütlich werden. Das sagt TV-Wetterexperte Dominik Jung voraus: „Es gab in den vergangenen Stunden schon den ersten kräftigen Regen. In der kommenden Nacht und morgen wird das noch mehr werden.“

Laut Jung könne stellenweise Starkregen der herunterkommen, der regional eng begrenzt sogar zu Überschwemmungen führen kann. „Binnen kurzer Zeit sind gut und gerne mal 40 bis 50 Liter Regen möglich“, erklärt der Diplom-Meteorologe. Er sagt aber auch: „Wie immer bekommt natürlich nicht jeder etwas davon ab.“

Wetter in der Region Trier: Am Wochenende wird es frisch

Auch das kommende Wochenende wird laut Jung richtig frisch werden, verbreitet liegen die Höchstwerte unter 20 Grad. „So kalt war es seit Wochen, ja sogar seit Monaten nicht mehr in Deutschland gewesen.“

Auch die Tage nach Donnerstag sollen sehr wechselhaft und kühl bleiben. „Der Sommer ist nun endgültig verschwunden“, prognostiziert Dominik Jung. Erst im Verlauf der nächsten Wetterwoche beruhige sich die Wetterlage wieder und die Sonne komme wieder mehr zum Zug. „Ob wir dann den Altweibersommer bekommen, müssen wir weiterhin noch abwarten, auf jeden Fall wird es dann wieder freundlicher und sonniger. Der Regen lässt wieder nach.“