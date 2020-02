Klima : Wetterkapriolen: Erst gibt’s Schnee, dann Sturm – und am Wochenende einen Hauch von Frühling 

Wetterkapriolen: Erst gibt’s Schnee, dann Sturm – und am Wochenende einen Hauch von Frühling

Trier Außer ein paar Flocken auf den Höhen von Eifel und Hunsrück war in Sachen Schnee bislang Fehlanzeige. Daran dürfte sich an diesem Donnerstag etwas ändern, wenn man den Meteorologen glauben darf.

Selbst in den Niederungen der Region ist demnach mit einigen Zentimetern Schnee zu rechnen – wenn auch nur vorübergehend. Denn schon am Wochenende stehen wieder zweistellige Plusgrade und damit Tauwetter ins Haus.

Doch zunächst einmal soll es „ein furioses winterliches Finale“ geben. So jedenfalls beschreibt Volksfreund-Wetterexperte Dominik Jung das für den Donnerstag erwartete Szenario. Nachdem der Winter sich Wochen und Monate kaum blicken ließ, könnte es an diesem Tag laut Jung in vielen Teilen Deutschlands den winterlichsten Tag des gesamten bisherigen Winters geben.