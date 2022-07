Wetter : Dürre und Waldbrandgefahr – Der Juli wird heiß

Region Trier Nach einem deutlich zu trockenen Frühling soll nun auch im Juli kaum Regen fallen. Die Folgen sind Dürre und eine erhöhte Waldbrandgefahr. Ab Mitte Juli sind bis zu 40 Grad möglich.

Trockenheit wird zum Problem

Die anhaltende Trockenheit wird zur zunehmenden Gefahr für Wälder und Felder. Die Waldbrandgefahr bleibt auch in dieser Woche recht hoch. Fast überall herrscht Gefahrenstufe 3 bis 4 von 5. Dazu gibt es in dieser Woche in der Region Trier kaum nennenswerte Regenfälle. Meist bleibt es sogar komplett trocken. Lediglich der Donnerstag könnte stellenweise etwas Regen in Form von kleineren Schauern bringen.