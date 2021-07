TV-Wetterexperte im O-Ton : Neue Unwetter vorausgesagt: Womit ist am Wochenende in der Region Trier zu rechnen?

Neue Unwetter vorausgesagt: Womit ist am Wochenende in der Region Trier zu rechnen?

Trier „Nicht schon wieder!“, werden viele angesichts des am Samstag aus Richtung Atlantik heranziehenden neuen Tiefs denken. Das wird zwar lange nicht so schlimm wie sein Vorgänger. Mit lokal teils kräftigen Unwettern ist aber dennoch zu rechnen.

Jeder Tropfen Wasser kann zu viel sein

Das Problem: Da in einigen Gemeinden das Abwassersystem noch nicht wieder funktioniert, kann hier jeder Tropfen Regen zu viel sein. „Wohin soll das Wasser auch fließen, wenn die Straßengully zum großen Teil verstopft sind oder die Abwasserrohre defekt?“, fragt Dominik Jung. Dann staue sich der Starkregen auf den Straßen und laufe im schlimmsten Fall in die Keller. Nach seiner Voraussage werden die Gewitter am Samstagnachmittag besonders stark von Nordrhein-Westfalen bis nach Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Baden-Württemberg ausfallen.

„Es wird nicht jeden im Flutgebiet treffen, aber dort wo so ein Gewitter stark zuschlägt, kann es wieder Probleme durch Wassermassen geben.“ Diesmal weniger durch Hochwasser von den Flüssen als durch weggeschwemmte Erde von umliegenden Ackerflächen oder Weinbergen, bringt Jung das Samstagwetter auf den Punkt. Auch am Sonntag seien noch einzelne Gewitter mit teils kräftigen Regenfällen möglich.

Erste Gemeinden rufen zur Vorsicht auf

Wegen der neuerlichen Wetterkapriolen rufen schon erste Kommunen in der Region zur Vorsicht auf. Der Ortsbürgermeister der vom ersten Hochwasser heimgesuchten Eifelkreis-Gemeinde Bettingen, Jürgen Holbach, mahnt die Bürger zur Wachsamkeit. „Wer an einem Bachlauf wohnt sollte dort alles wegräumen, was von dort durch das Wasser fortgeschwemmt werden könnte“, heißt es etwa auf seiner Internetseite. Zudem sollten in engen Straßen keine Autos so geparkt werden, dass im Einsatzfall die Rettungskräfte nicht mehr durchkommen.