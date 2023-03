Projekt startet im Juli Wie das Land den Klimaschutz in den Kommunen ankurbeln will

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will den Kommunen und Unternehmen im Land für Klimaschutzprojekte 250 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Der Gesetzentwurf der Mainzer Ampelkoalition zum Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki) kommt jetzt in den Mainzer Landtag und soll voraussichtlich im Mai verabschiedet werden. Für die Landesregierung wird Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) selbst den Entwurf im Parlament einbringen – was bei den Grünen, wie im Umfeld des Landtags zu hören ist, für Missmut sorgt. Denn: Federführend ist das grüne Klimaschutzministerium zuständig.