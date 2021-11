Genuss : Beste Zutaten, viel Erfahrung: guter Schnaps

Das Herzstück jeder Brennerei: der Brennkessel. Foto: Rudolf Höser

Das Brennen von Obstschnäpsen hat in der Eifel eine lange Tradition. Seit Jahrhunderten haben sich ganze Familien dieser Berufung verschrieben. Wir haben Bernhard Zender aus Wolsfeld über die Schulter geschaut. Er produziert edle Brände und erklärt uns den komplexen Herstellungsprozess vom Obst bis hin zum Genießertropfen in der Flasche.

Voraussetzung für einen guten Schnaps ist einwandfreies Obst. „Das muss vollreif und sauber sein. „Dabei verwenden wir nur Fallobst, denn da sind wir sicher, dass es wirklich vollreif ist. Das Obst wird sortiert, gewaschen und dann mit einer Obstmühle zerkleinert. So entsteht die Maische“, erklärt Bernhard Zender, der in seiner Brennerei in Wolsfeld in siebter Generation die Edelbrände herstellt.

Als erstes Zwischenprodukt entsteht so die Maische, die in Gärbehälter gepumpt wird. Die Behälter werden mit einem Gärstopfen versehen. „Wichtig für einen sauberen Gärvorgang ist, dass kein Sauerstoff in den Behälter gelangt, die Gärgase aber entweichen können“, so Zender.

Beim Brennvorgang spielt Erfahrung eine große Rolle. Es gilt die richtigen Temperaturen und Zeitpunkte für die einzelnen Schritte des Brennvorganges herauszufinden und dann entsprechend zu handeln. Wann wird aus dem Vorlauf der Mittellauf und wann beginnt der Nachlauf? Nur das Destillat aus dem Mittellauf ist der Stoff, aus dem die Schnapsträume sind.

2. Die Gärung der Maische Das zerkleinerte Obst kommt in einen Behälter mit Gärspund, der für die Alkoholgärung unverzichtbar ist. Der Maische wird Reinzuchthefe zugesetzt, wodurch die Gärung in Gang gesetzt wird. Bei optimaler Temperatur dauert die Gärung mindestens sechs Wochen. Foto: Rudolf Höser

3. Die Destillation Im Brennkessel wird die gegorene Maische auf die Temperatur von 76 Grad Celsius erhitzt. Dabei verdampfen die leichtflüchtigen Alkohole und es wird der sogenannte Vorlauf, etwa ein bis zwei Liter, separiert. Bei 78 Grad Celsius entsteht Ethanol, der Trinkbranntwein mit einem Alkoholgehalt von rund 84 Prozent. Wenn der Alkoholgehalt, der während des Brennens ständig überprüft wird, auf etwa 65 Prozent gesunken ist, wird der Nachlauf separiert. Weil hierin auch Fuselöle enthalten sind, würde dieser die Qualität des Erzeugnisses negativ beeinflussen. Das Rohdestillat aus dem Mittellauf hat etwa 80 Prozent Alkohol. Foto: Rudolf Höser

4. Die Lagerung Das Rohdestillat reift mindestens zwei Jahre lang in Edelstahltanks. Dann wird es mit Quellwasser auf eine Trinkstärke von meist 42% Alkohol verdünnt. Nach 14-tägiger Kühlung, bei der sich die Trubstoffe absondern, wird das Rohdestillat gefiltert, bevor es in Flaschen abgefüllt wird. Foto: Rudolf Höser

1. Geeignete Obstsorten In den Eifeler Brennereien wird vornehmlich Obst aus heimischer Produktion verwendet. Vollreif und sauber muss das Ausgangsprodukt sein, um einen edlen Schnaps daraus zu brennen. In diesem Jahr sind viele Obst­sorten Mangelware. So müssen etwa Willams Birnen aus Rheinhessen zugekauft werden. Foto: Getty Images/iStockphoto/MagMos

5. Flaschenabfüllung Der edle Tropfen wird in Flaschen abgefüllt. Auch hier ist, wie im gesamten Herstellungsprozess, die Handarbeit gefragt. Die erledigt Bernhard Zender gerne und mit einem Lächeln im Gesicht. Foto: Rudolf Höser

6. Die Edelbrände im Regal Bevor die Edelbrände im Verkaufsregal landen, hat der Brenner gesetzliche Auflagen zu beachten. Die werden durch den Zoll auf ihre Einhaltung überprüft. Foto: Rudolf Höser