Bildung : Wie geht es weiter an den Schulen?

Schüler nehmen mit Mund-Nasen-Schutz am Unterricht teil. Foto: picture alliance/dpa/Matthias Balk

Trier Laut Gesundheitsbehörde RKI nimmt der Anteil der jüngeren Corona-Infizierten zu. Bildungsministerin Stefanie Hubig verweist auf Hygienekonzepte, die verhinderten, dass es zu Massenausbrüchen komme.

Es klingt fast schon wie eine Beschwörung: „Schulen sind bislang keine Corona-Hotspots“, wiederholte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) gestern erneut, um damit darauf hinzuweisen, dass es trotz steigender Infektionszahlen im Umfeld von Schulen keine Massenausbrüche gibt. Dabei verwies die Ministerin auf die funktionierenden Hygienekonzepte.

Der Chef des für die Gesundheitsüberwachung zuständigen Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, hat gestern erneut „dringend“ dazu aufgerufen, die Hygienekonzepte um- und notfalls auch durchzusetzen. Aufgrund der momentanen Verbreitung des Virus in der Gesellschaft würden Infektionen in Schulen hineingetragen und gelangten von dort auch nach außen. Kinder, vor allem ältere, könnten sich ebenso mit Sars-Cov2 infizieren und das Virus verbreiten. Zahlen des RKI belegen, dass der Anteil der Zehn- bis 19-Jährigen an den Covid-19-Erkrankungen in Deutschland in den vergangenen Wochen gestiegen ist. Für Wieler ist es daher nicht überraschend, dass es auch in Schulen zu Infektionen kommt. Überall dort, wo Menschen zusammenkämen, bestehe ein Infektionsrisiko. Und je mehr man dies vermeiden könne, um so besser sei es, sagte Wieler. Interessanterweise sieht er derzeit keine Hinweise, dass der Nahverkehr eine besondere Rolle spielt bei der Verbreitung des Virus.

Die Landesvorsitzende des Philologenverbandes, der Interessensvertretung der Gymnasiallehrer, warnt vor „einer unkontrollierten Verbreitung des Virus an Schulen“. Die Tatsache, dass über eine Verlängerung von Schulferien diskutiert werde, zeige dass Schulen beim Infektionsgeschehen natürlich eine Rolle spielen, sagt Schwartz, die den Vorschlag aber ablehnt. Seit Wochen fordert sie, die Klassenstärken zu reduzieren, um auch während des Unterrichts die erfoderlichen Abstände einzuhalten. Eine Forderung, die auch vom RKI bereits im Oktober in den „Präventionsmaßnahmen in Schulen“ gestellt wurde. Genau wie die nach einem Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht und verkürzten Schulstunden „abhängig vom Infektionsgeschehen“. Doch weder der Wechselunterricht noch kürzerer Unterricht wird derzeit flächendeckend umgesetzt. Hubig betonte gestern erneut, dass man Schulen so lange wie möglich offenhalten wolle.

Das ist auch das Ziel des Philologenverbandes. „Wir dringen seit Wochen darauf, dass wir ins Wechsel­modell übergehen können, um einen kompletten Lockdown, für den unsere Schülerinnen und Schüler vielfach wegen der fehlenden Endgeräte noch gar nicht vorbereitet sind, zu vermeiden“, sagt Schwartz. Wechselunterricht bedeute nicht, dass gleichzeitig Präsenz- und Onlineunterricht gehalten werden müsse. „Wir schlagen vor: Eine Hälfte der Klasse hat intensiven Präsenzunterricht, während die andere Hälfte an Übungs- und Vertiefungsaufgaben, die sie vorher von der jeweiligen Lehrkraft im Präsenzunterricht erhalten hat, zu Hause arbeitet“, so Schwartz. Möglicherweise könnte es dazu – angesichts der weiter steigenden Zahl an Neuinfektionen nächste Woche eine generelle Entscheidung geben. Er blicke mit Spannung auf die Beratungen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin am kommenden Montag, sagt der Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW, Klaus-Peter Hammer. Er schließt nicht aus, dass bei dem als Zwischenbilanz zu den Auswirkungen des Lockdowns betitelten Beratungen auch Entscheidungen bezüglich der Schulen getroffen werden. Entsprechende Fragen unserer Zeitung welche Erwartungen die rheinland-pfälzische Bildungsministerin an die Beratungen habe, ließ ein Sprecher Hubigs gestern unbeantwortet. Laut Hammer ist eine Vielzahl seiner Kollegen dafür, dass der bisherige Präsenzunterricht fortgeführt werde. Auch im Hinblick auf zu erwartende zusätzliche Belastungen der Lehrer durch einen Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht. Und nicht zuletzt hinsichtlich der Umsetzbarkeit. Viele Schulen seien für ein solches Modell noch immer nicht vorbereitet, sagt Hammer.