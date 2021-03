Corona : Fast 400 000 Menschen warten auf Impfung

Pro Tag werden in Rheinland-Pfalz derzeit rund 10 000 Menschen geimpft. Aber fast 400 000 warten trotz Anmeldung noch auf einen Termin. Foto: Rainer Neubert

Trier Noch immer fehlt es an Tempo bei den Corona-Impfungen im Land. Das liege aber nicht daran, dass Impfstoff ungenutzt in irgendwelchen Lagern herumliege, wehrt sich die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin.

772 785 Impfdosen wurden bis Dienstag nach Rheinland-Pfalz geliefert. Tatsächlich verimpft wurden bis dahin 616 516 Dosen der Vakzine von den Herstellern Biontech, Moderna und Astrazeneca. Liegen also über 100 000 Impfdosen in den Impfzentren ungenutzt herum? „Nein“, sagte die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) gestern. Alle Lieferungen seien verplant. „Bei uns liegt kein Impfstoff im Kühlschrank.“ Der Impfkoordinator des Landes, Alexander Wilhelm (SPD), erklärte, dass nicht jeder am Tag gelieferte Impfstoff direkt verimpft werde. Von einem Zentrallager werde er in die 33 im Land verteilten Impfzentren transportiert und dort zum Teil zwischengelagert, bis er benötigt werde.

Laut eines Sprechers des Gesundheitsministeriums ergebe sich „naturgemäß ein größerer Lagerbestand“ jeweils kurz nach Anlieferung neuer Impfstoffmengen. Dieser werde aber planmäßig mit der Zeit abgebaut. Die Impfzentren vor Ort haben laut eines Sprechers des Gesundheitsministeriums die „Terminhoheit“. Sie könnten die Impftermine so auf die einzelnen Tage verteilen, wie es mit den Gegebenheiten vor Ort zu vereinbaren sei, also etwa mit den vorgesehenen Schichten. Habe etwa ein Impfzentrum für eine Woche 1000 Impfdosen zur Verfügung könne es die Termine so verteilen, dass bei einem Fünf-Tage-Betrieb täglich 200 Personen geimpft werden.

Info Frau nach Impfung noch im Krankenhaus (wie) Die 47-Jährige aus Trier, die vor zwei Wochen wegen einer Hirnvenen-Thrombose, in ein Krankenhaus gekommen ist, wird nach Angaben eines Sprechers des Gesundheitsministeriums noch immer stationär behandelt. Angaben zu ihrem Gesundheitszustand machte er nicht. Auch nicht, ob mittlerweile feststeht, ob ihre Erkrankung mit der Corona-Impfung im Zusammenhang steht. Die Frau wurde Anfang Februar mit dem Impfstoff des Herstellers AstraZeneca geimpft. Nachdem es bei ein paar damit Geimpften zu Hirnvenen-Thrombosen gekommen ist, wurden die Impfungen mit AstraZeneca vergangene Woche für ein paar Tage ausgesetzt. Seit Freitag wird das Vakzin wieder verwendet. Laut Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler hat das Aussetzungen der Impfungen die Impfplanungen im Land um eine Woche zurückgeworfen.

Doch so richtig Tempo kommt nicht in Impfen. Am Donnerstag meldete das Robert Koch-Institut rund 10 500 Impfungen für Rheinland-Pfalz. Trotzdem zeigt sich die Gesundheitsministerin zufrieden. In Rheinland-Pfalz habe es bislang rund 590 000 Impfungen gegeben, Zweidrittel davon hätten in den Impfzentren stattgefunden, sagte sie gestern in Mainz. Mehr als zehn Prozent aller Menschen im Land hätten damit den Corona-Schutz erhalten. Allerdings bezieht sich das laut den Zahlen des Robert Koch-Instituts auf die Erstimpfungen. Im bundesweiten Vergleich liegt Rheinland-Pfalz damit auf den fünften Platz hinter dem Saarland, Bremen, Schleswig-Holstein und Thüringen. Betrachtet man jedoch die vollständig Geimpften, also die Personen, die Erst- und Zweitimpfung erhalten haben, landet Rheinland-Pfalz mit einer Quote von 4,2 Prozent auf dem elften Platz.

„Eine gute Nachricht ist vor allem, dass von den Bewohnerinnen und Bewohnern von Alten- und Pflegeeinrichtungen bereits 90 Prozent eine Erstimpfung erhalten haben“, so Bätzing-Lichtenthäler. Bei den Mitarbeitern der Einrichtungen habe in der zweiten Impfrunde die Impfquote auf über 82 Prozent gesteigert werden können.

180 000 der über 80-Jährige hätten eine Erstimpfung in den Impfzentren erhalten, 38 000 Personen in dieser Altersgruppe hätten bereits Termine für ihre Impfung. 4700 über 80-Jährige warteten noch darauf. „Es ist unser Ziel, dass bis Ende April alle aktuell registrierten Menschen über 80 Jahre ihre Erstimpfung erhalten“, sagte Bätzing-Lichtenthäler.

Mit diesen knapp 5000 Angehörigen der Gruppe mit der höchsten Impfpriorität warten derzeit aber noch 370 000 weitere bereits für eine Impfung angemeldete Personen auf Termine. Allein in der Gruppe der Menschen über 70 Jahren haben sich nach Angaben der Ministerin über 250 000 Personen für eine Impfung registriert. Bislang seien davon rund 16 000 geimpft. Bätzing-Lichtenthäler versprach, die Anzahl der Impfungen in den kommenden Wochen auszuweiten. Wilhelm sagte, dass in der kommenden Woche 65 000 Impfungen in den Impfzentren terminiert sei. Laut Bätzing-Lichtenthäler könnten dort je nach Bedarf auch über die Osterfeiertage geimpft werden.

Für die Impfungen von bettlägerigen Menschen stehen nach Angaben des Impfkoordinators 2500 Impfdosen nächste Woche zur Verfügung. Darüber hinaus erhielten die mobilen Impfteams 10 000 Impfdosen für die Impfungen in Alten- und Pflegeeinrichtungen und der Eingliederungshilfe. Für April rechnet er mit fast 110 000 Lieferungen für die Impfzentren pro Woche.