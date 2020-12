Kommentar : Unvorbereitet in den schulischen Lockdown

Foto: TV/Schramm, Johannes

Wenn man es freundlich formulieren will, dann hat die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Wort gehalten: Die Weihnachtsferien werden nicht verlängert, die Schulen bleiben offen. Aber nur auf dem Papier.

Denn faktisch haben die Schulen ab Mittwoch bis mindestens einschließlich 15. Januar geschlossen. Während in den beiden ersten Wochen nach den Ferien dann zumindest Fernunterricht stattfinden soll, endet der reguläre Unterricht für dieses Jahr nach dem heutigen Schultag. Es besteht zwar für die drei Tage bis zum Ferienbeginn Schulpflicht, in die Schule gehen müssen oder besser sollen die Kinder aber nicht. Ministerpräsidentin Dreyer appellierte an die Eltern, ihre Kinder am besten zu Hause zu halten. Und wenn sie zu Hause bleiben, werden sie auch nicht unterrichtet, weil es keinen Fernunterricht geben wird. Also: Werden die Weihnachtsferien durch die Hintertür doch verlängert.

Nun kann man sagen, diese drei Tage machen nichts aus und sollten im Idealfall nicht entscheidend für die Noten auf dem Halbjahreszeugnis sein – auch wenn in vielen Schulen in dieser Woche noch einige Arbeiten geschrieben werden sollten. Vielmehr zeigt sich in der Wischi-Waschi-Haltung der Landesregierung (Schulen und Kita bleiben auf, aber die Kinder sollen zu Hause bleiben), dass diese auch neun Monate nach Beginn der Pandemie keinen Plan hat, wie schulische Bildung in Ausnahmesituationen funktionieren soll.

Das wird sich auch ab Januar zeigen, wenn alle Schulen, auch Grundschulen, auf Fernunterricht umstellen müssen. Noch immer gibt es dafür keine einheitlichen Vorgaben und Konzepte. Viele Schulen sind nicht darauf vorbereitet, es fehlt an der notwendigen Infrastruktur (Laptops für Lehrer, schnelles Internet, Plattformen für Videounterricht). Daher wird es für die meisten Schüler im Januar ein Aha-Erlebnis geben, wenn das Homeschooling genauso stockend und unzureichend erfolgen wird, wie im Frühjahr. Ein geregelter Unterricht vor dem Computerbildschirm wird die absolute Ausnahme bleiben. Aufgaben und Arbeitsaufträge werden überwiegend per Mail kommen, wann die Schüler diese erledigen, bleibt ihnen überlassen. Die Bildungsministerin weiß seit langem, dass Fernunterricht an Schulen nicht funktioniert. Darauf hat sie immer wieder hingewiesen. Aber statt Schulen, Lehrer, und Schüler mit entsprechendem Equipment und Wissen auszustatten, ist offenbar nichts passiert. Das zeigt sich auch in der Aussage von Ministerpräsidentin Dreyer, die Zeit bis zum 4. Januar solle genutzt werden, um sich auf den Fernunterricht vorzubereiten.

Aber auch für die Zeit nach dem Lockdown fehlt es an einem Konzept für die Schulen. Einen Überblick, wie viele Schulen auf echten Hybrid-Unterricht, also den parallelen Präsenz- und Fernunterricht, tatsächlich vorbereitet sind, kann das Land nicht liefern. Es steht zu befürchten, dass das kommende Halbjahr für die meisten Schüler ebenso verloren sein wird, wie das vor den Sommerferien.