Flugverkehr : Wie geht es nach HNA-Pleite am Hahn weiter? China versucht, das Land zu beruhigen

Wie geht es nach HNA-Pleite am Hahn weiter? China versucht, das Land zu beruhigen

Die Probleme des Betreibers HNA sollen angeblich keine Auswirkungen für den Hunsrück-Airport haben. Die Opposition fordert mehr Klarheit von der Landesregierung und denkt an Konsequenzen.

Nach der Pleite des Hahn-Eigentümers HNA und Sorgen um Tausende Arbeitsplätze in der Region beruhigt die Volksrepublik China das Land Rheinland-Pfalz. Es handele sich bei der HNA nicht um eine Insolvenz, sondern um eine Restrukturierung, sagte Innenstaatssekretär Randolf Stich (SPD) in Mainz und berief sich auf Aussagen des chinesischen Generalkonsuls Sun Congbin in Frankfurt. Die angekündigte Neuausrichtung werde danach keine Auswirkungen auf den Betrieb des Flughafens Frankfurt-Hahn haben, heiße es im Antwortschreiben auf eine Anfrage, die das Innenministerium gestellt habe.