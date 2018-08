Hier Weinbergspfirsich, dort Millionen Eier

Acht Wochen „Heimat-Genuss“

(lars) Wer an Genuss aus der Region denkt, wird wohl zunächst an Wein von Mosel, Saar oder Ruwer, vielleicht auch an Bier aus Bitburg oder – etwas asketischer – an Mineralwasser aus der Vulkaneifel denken. Jenseits der weit über Deutschland hinaus bekannten Produkte gibt es in der Eifel, an der Mosel und im Hunsrück allerdings noch einiges mehr zu „erschmecken“. Mit einem multimedial angelegten Volksfreund Themenschwerpunkt unter dem Titel „Heimat-Genuss“, geht die Redaktion den ganzen September und Oktober lang täglich auf die Suche nach dem besonderen Geschmack der Heimat. Im Mittelpunkt stehen dabei Produzenten von besonderen Lebensmitteln, Köche, die sich dem regionalen Genuss verschrieben und diesen weiterentwickelt haben, aber auch typische Gerichte wie Schoales oder Döppekooche, Teerdisch oder Stampes, Birrebunnes oder Nautzen – die Namen und Schreibweisen variieren von Ort zu Ort .

Mehr als acht Wochen lang gehen Reporter auf die Suche nach dem, was unsere Region isst und ist, aber natürlich auch trinkt – nach allem, was nach Heimat schmeckt. Unseren Lesern soll in dieser Zeit täglich das Wasser im Munde zusammenlaufen, so dass das Bewusstsein für besondere Geschmackserlebnisse in und aus der Region weiter wächst. Wir wollen dabei auch zum Nachkochen und Ausprobieren anregen. Deshalb gibt es zu vielen Beiträgen Rezepte für traditionelle Gerichte, aber auch für einiges, was Spitzenköche heute aus regionalen Zutaten zubereiten. Zudem wird Sterne-Koch Harald Rüssel in einer eigenen Kolumne Tipps und Tricks verraten, wie heimatliche Kost noch schmackhafter wird. Begleitet wird die Aktion von besonderen Angeboten für Abonnements und Rundfahrten für Leser zu besonderen Genussorten in der Region.