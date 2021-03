Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie : Wie wird sich die Corona-Lage in der Region entwickeln?

Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Seit Tagen ist die Corona-Lage in der Region vergleichsweise entspannt. Bis auf die Vulkaneifel lagen am Sonntag alle Landkreise und die Stadt Trier unter einer Inzidenz von 50. Bleibt das so? Verschiedene Modelle sehen einen erneuten Anstieg der Fallzahlen – und das selbst ohne Lockerungen.