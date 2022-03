Ukraine-Krieg : Katarina Barley: „Putin und seine Oligarchen-Clique müssen die Folgen des Krieges am eigenen Leib erfahren“

Die aus Schweich stammende Vizepräsidentin den Europa-Parlaments Katarina Barley fordert härtere Sanktionen gegen Russland. Foto: dpa Foto: dpa/Kay Nietfeld

Trier Die Vizepräsidentin des Europa-Parlaments, Katarina Barley, will den im Westen lebenden Superreichen aus Russland das Leben so schwer wie möglich machen, um damit den Druck auf Putin weiter zu erhöhen. Die Schweicherin ist zwar für härtere Sanktionen gegen Russland, lehnt aber einen Gaslieferstopp ab. Und sie hofft, dass die Diplomatie doch noch den Krieg in der Ukraine beenden kann.