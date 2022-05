Gesundheit : Heute TV-Telefonaktion: Vier Ärzte beantworten Fragen zum Thema Blutarmut

Trier Am Mittwoch von 17 bis 19 Uhr können Leser in der Redaktion anrufen und mit Medizinern über Anämie sprechen.

Was passiert im Körper? Der rote Blutfarbstoff, das eisenhaltige Protein Hämoglobin, dient etwa dazu, den Sauerstoff im Blut zu binden, damit dieser über die Gefäße von der Lunge in die Körperzellen transportiert werden kann. Ist im Blut nicht ausreichend Hämoglobin vorhanden, wird der Körper unzureichend mit Sauerstoff versorgt. Eine Unterversorgung zeigt sich nicht nur in blasser Haut, sondern kann sich ernster auswirken: Die Symptome reichen von Ohrensausen bis hin zu Gedächtnis- und Verdauungsstörungen. Brüchige Nägel sind ebenso möglich wie Zungenbrennen. Übrigens: Frauen sind aufgrund ihrer Regelblutung weitaus häufiger von einer Anämie betroffen als Männer.