Klima : Wie lange bleibt’s bei uns in der Region noch so heiß und trocken?

Trier Die Menschen schwitzen, der Boden trocknet aus, und die Wasserpegel fallen: Experten machen wenig Hoffnung, dass sich daran so schnell etwas ändern wird. Und jetzt?

Mit Beginn der Sommerferien am Wochenende ist auch Rheinland-Pfalz so richtig in Urlaubslaune. Doch wegen der Sehnsucht nach Sonne und Hitze muss in diesem Jahr niemand in den Süden fliegen. Dauersonnenschein und Temperaturen von weit über 30 Grad bringen die Rheinland-Pfälzer seit Wochen auch daheim zum Schwitzen. Und ein Ende ist nicht in Sicht: Für diese Woche sagt Meteorologe Dominik Jung für die Region Trier abermals Temperaturen von teils deutlich über 30 Grad voraus. Zwar könnten die Temperaturen Mitte der Woche auch mal leicht sinken. Doch schon fürs kommende Wochenende kündigt sich laut Jung der nächste Heißluftvorstoß aus dem Mittelmeerraum an. Von einem kräftigen Landregen fehlt dagegen jede Spur.