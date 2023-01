Landespolitik : Wie sich die CDU in zwei Wochen selbst zerlegt hat - und wie es nun weitergehen könnte

Foto: dpa/Andreas Arnold

Mainz Die rheinland-pfälzische CDU steht erneut vor entscheidenden Wochen für ihre Zukunft. Rückblick auf eine Zeit, in der sich die Fraktion selbst zerlegt hat. Und eine Vorschau auf Tage, in denen der Wiederaufbau gelingen soll.

Die Wochen zwischen den Jahren gelten in der Landespolitik gewöhnlich als nachrichtenarm. Die rheinland-pfälzische CDU hat in diesem Jahr das Gegenteil bewiesen. Zuletzt sorgte eine Ankündigung im Mainzer Regierungsviertel für Spott beim politischen Gegner. Es soll kommende Woche keine Neuwahl an der Spitze des Fraktionsvorsitzes geben. Stattdessen heißt es „offene Aussprache“, was die CDU am 10. und 11. Januar im Mainzer Abgeordnetenhaus veranstalten will.

Was war?

Für dieses Datum hatte Noch-Chef Christian Baldauf schon vor längerer Zeit eine Klausurtagung der Fraktion anberaumt. Doch am 22. Dezember änderten sich die Voraussetzungen schlagartig. Baldauf kündigte seinen Rückzug als Fraktionschef zum 31. März 2023 an.

In diesem Licht erscheint es zwar formal logisch, dass die Abgeordneten kommende Woche noch keinen neuen Chef neben dem jetzigen wählen könnten. In Mainzer Kreisen aber fragt man sich: Wie funktioniert die Oppositionsführung über drei Monate mit einem geschassten Chef. Dem Vernehmen nach soll die Forderung an Baldauf deshalb auch gewesen sein, dass er sofort zurücktritt.

Kurz vor Heiligabend hatte Baldauf seinen Rückzug folgendermaßen erklärt: Es sei ihm wichtig gewesen, „die Mannschaft“ zunächst als erfahrener Oppositionsführer zu begleiten. „Inzwischen sind wir als Team zusammengewachsen“, schrieb der Pfälzer – nun sei es an der Zeit für den Übergang in der Landtagsfraktion. Mit dem Team war es offenbar aber nicht so weit, wie sich im Nachhinein schnell raus stellte. Und auch das Narrativ des freiwilligen Rückzugs löste sich schneller auf, als die Pressemeldung geschrieben war.

In der Folge trugen Abgeordnete und Nahestehende beider Lager über die Medien einen Kampf um die Deutung des Ereignisses aus. Die Wörter Hass, Intrige, Putsch fielen. Der CDU gelang es über die Feiertage nicht, das angerichtete Chaos wieder einzufangen. Ein Sturz ohne Plan. Und offenbar ohne Absprache in der Fraktion. Plötzlich klafften die alten Gräben in wieder auf, die unter anderem Baldauf jahrelang versuchte zu schließen.

Am Schluss hatte sich sich die Perspektivlosigkeit Bahn gebrochen. Als Partei, die seit mehr als 30 Jahren in der Opposition sitzt, hat die CDU und hatte Baldauf wenig zu bieten. Und zugleich auch wenig Macht, Gegner in den eigenen Reihen zu befrieden.

Mit dem Sturz hat die Fraktion nun womöglich früher als geplant auch das Fass an der Landesspitze der Partei aufgemacht. Die rheinland-pfälzische CDU hat jetzt einen Vorsitzenden, der nicht mehr Fraktionschef sein darf. Sollte Baldauf aber tatsächlich bis zum 31. März im Amt bleiben, wird er als gestürzter Oppositionsführer noch drei Landtagssitzungen über sich ergehen lassen müssen. Will er das? Drei Mal würde die CDU dem politischen Gegner eine offene Flanke bieten, die die SPD ohnehin schon gerne bespielt.

Was kommt?

Nach vorn traut sich bei der CDU aber öffentlich keiner, zumal nach dem Wirbel in den Medien jedes Wort ein falsches sein könnte. Ein klarer Favorit steht auch nicht fest, weil die CDU diesbezüglich nicht gerade vor zu viel Potenzial strotzt. Alles und nichts scheint deshalb vorstellbar, was zum unrealistischsten Szenario führt, das die Senioren-Union am Dienstag bei der Sondersitzung des Landesvorstands gefordert hatte. Baldauf müsse vom Rücktritt zurücktreten. Bis auf zwei Sätze nach der Sondersitzung schweigt der Pfälzer aber bislang konsequent, Interviews lehnt er ab.

In der Gerüchteküche wird als aussichtsreichster Kandidat für den Fraktionsvorsitz Helmut Martin genannt. Der 59-Jährige Anwalt aus dem Wahlkreis Bad-Kreuznach kann sich dem Vernehmen nach vorstellen, den Posten zu übernehmen. Und andere in der Fraktion können sich vorstellen, dass er das kann. In seiner „Neujahrsansprache“ auf Facebook hat Martin jedenfalls angekündigt, sein Neujahrsvorsatz sei, wieder mehr Zeit in der Natur zu verbringen.

Ein Spitzenkandidat für die Landtagswahl wäre Martin wohl nicht, da scheinen sich alle einig zu sein. Vom Übergang ist da wieder eher die Rede – mit integrierender Funktion. Dabei haftet auch Martin das Image des Sturzes von Baldauf an. Er war einer derjenigen, die bei einer Frühstücksrunde dem Pfälzer mehr oder weniger freundlich klar machten, dass seine Zeit abgelaufen ist. In einem Jahr könne Martin Mitglied in der Seniorenunion werden, hatte die Gruppierung seinen Namen kommentiert.

Christoph Gensch aus dem Wahlkreis Zweibrücken gilt da eher als Zukunftskandidat – auch für die Landtagswahl. Unklar ist aber, ob er überhaupt will. Der 44-jährige Arzt war zwar vor einigen Jahren Generalsekretär der Partei, trat dann aber nach einem dreiviertel Jahr aus familiären Gründen zurück. Viele munkeln, Gensch könne und wolle deshalb kein Spitzenamt übernehmen. Auf seiner Facebook-Seite hat sich der Landtagsabgeordnete zuletzt zur Migrationspolitik geäußert: „Viele kommen aufgrund der Kombination von offenen Grenzen und hohen Sozialleistungen nach Deutschland, um sich in der ‚sozialen Hängematte‘ auszuruhen“.

Jenseits dessen fallen viele Namen, die aber allesamt als recht unwahrscheinlich gelten - wie der des Generelsekretärs Gordon Schnieder oder der stellvertretenden Landesvorsitzenden Ellen Demuth. Womöglich kommt noch die Überraschung in Frage. Nicht wenige sprechen wieder von einer Eigendynamik, die die Sitzung am Dienstag annehmen könnte. Als Bedingung gilt: der neue und der alte Fraktionschef müssen sich verstehen; weil Baldauf weiter Landesvorsitzender ist.