Internet Hacker-Angriff auf zahlreiche Handwerkskammern – auch Trierer HWK betroffen

Bei zahlreichen Handwerkskammern in Deutschland gibt es derzeit IT-Probleme, die möglicherweise mit einem Hackerangriff zusammenhängen. Betroffen sind mehrere Handwerkskammern in fast allen Bundesländern – so auch die Trierer Kammer. Was bislang bekannt ist.

09.01.2024 , 14:55 Uhr

Beim Dienstleister ODAV vom zahlreichen Handwerkskammern in Deutschland gab es einen Hackerangriff. Auch die Trierer HWK ist betroffen. Foto: dpa Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Zahlreiche Handwerkskammern in Deutschland kämpfen derzeit mit dem Ausfall ihrer IT. Bei den betroffenen Handwerkskammern sind die Internetauftritte und somit auch die Onlineservices nicht erreichbar. So auch bei der Handwerkskammer Trier. Bei einigen Standorten ist sogar der E-Mail-Verkehr eingeschränkt oder nicht nutzbar.