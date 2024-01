Innovative Unternehmen Trierer Top Manager vertritt Luxemburg auf EU-Ebene

Vier Tage arbeiten bei gleichem Lohn und Urlaub. Das, was jetzt in ähnlicher Form die deutschen Lokführer in ihrem Arbeitskampf fordern, hat der Trierer Chef des Luxemburger Shuttle-Bus-Dienstleisters Flibco.com, Tobias Stüber, nach mehr als vier Jahren Bedenkzeit eingeführt – und dabei Umsatz und Passagierzahlen massiv gesteigert. Nun lädt ihn die EU nach Brüssel ein.

25.01.2024 , 15:16 Uhr

Die Busse des Luxemburger Unternehmens flibco.com bringen inzwischen mehr als drei Millionen Flugpassagiere zu ihren Zielorten. Foto: flibco.com Foto: flibco.com

Wer viel fliegt, der wird die grün-weißen Busse des Shuttle-Dienstleisters flibco.com bereits auf der Straße gesehen haben. Ob von Frankfurt-Hahn, Luxemburg, Charleroi, Mailand, Turin oder Brüssel – mehr als drei Millionen Flugreisende nutzen die Busse derzeit, um an ihre Zielorte zu kommen. Etwa 50 Strecken kommen so zusammen. Tobias Stüber, Chef der digitalen Buchungsplattform flibco.com, leitet das Unternehmen mit 14 Beschäftigten vom Hauptsitz in Luxemburg aus. Im Franchise-System beteiligt er dazu Busunternehmen aus den Zielländern.