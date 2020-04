Kostenpflichtiger Inhalt: TV-Serie „Was machen Sie so in Zeiten von Corona?“ - Teil 1 : „Et hätt noch immer jotjejange“: Wie Triers Ex-OB Helmut Schröer mit der Krise umgeht

Ein Kölner in seinem Trierer Garten: Helmut Schröer vor seinem frisch gestrichenen Gartenhäuschen. „Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden“, sagt der 77-Jährige. Foto: Privat

Trier In der Serie „Was machen Sie so in Zeiten von Corona?“ rufen wir bei Menschen aus der Region an, und hören nach, wie sie den Alltag derzeit meistern. Den Anfang macht Triers früherer Oberbürgermeister Helmut Schröer. Ein Gespräch über eine Streichaktion und so manche rheinische Weisheit.

Stufe eins, so sagt Helmut Schröer, die sei bei ihm schon lange erreicht. Das heiße aber noch nichts, wie er lachend hinzufügt. Denn bis zu Stufe zwei oder drei sei das noch ein ziemlich weiter Weg. Seinen Humor, den lässt sich der langjährige Trierer Oberbürgermeister (1989 bis 2007) nicht nehmen. Corona hin, Corona her. Genau wie den all-freitäglichen Besuch mit seiner Frau auf dem Trierer Wochenmarkt. „Das läuft dort reibungslos. Die Leute halten Abstand, sind sehr respektvoll – das ist vorbildlich.“ Auch wenn ihm die kleinen „Hallos“, die kurzen Schwätzchen zwischen Käse- und Gemüsestand jetzt zu Corona-Kontaktverbot-Zeiten schon fehlten, sei es ihm wichtig, auf dem Markt einzukaufen. „Gerade in dieser Krise brauchen die regionalen Händler unsere Unterstützung.“

Und genau deswegen machte sich das Ehepaar Schröer auch gestern wieder auf den Weg zum Viehmarkt. Gattin Gisela mit dem Einkaufszettel voran, er mit dem Korb in der Hand hinterher. „Stufe eins auf dem Markt ist ‚Der Korbträger’“, erklärt der CDU-Politiker. „Stufe zwei ist dann erreicht, wenn ich mit dem Einkaufszettel in der Hand mal selber losgehe. Und Stufe drei wäre, wenn ich mich irgendwann auf den Weg mache und nicht mal mehr einen Zettel brauche, sondern alles aus dem Kopf heraus besorge. Aber so weit bin ich noch lange nicht.“ Dann fängt er herzlich an zu lachen.

Extra Serie: Was machen Sie so in Zeiten von Corona? (mfr) Von wegen nur zu Hause sitzen und die Wand anstarren: Wie verbringen eigentlich die Menschen in der Region ihren Alltag in Zeiten von Corona? In unserer neuen Serie „Was machen Sie so in Zeiten von Corona?“ rufen wir in loser Folge bei Menschen aus Trier, Eifel, Mosel und Hunsrück an und fragen, wie sie ihre Tage momentan so verbringen.

Seine rheinischen Wurzeln, sie geben ihm Kraft in diesen Tagen. Bevor es Schröer 1970 an die Mosel zog, hatte er in Köln gelebt. War im westlichen Stadtteil Neuehrenfeld aufgewachsen, hatte dort das Gymnasium besucht und für den SC West gekickt. Schröer sagt: „Man kann einen Kölner zwar aus Köln heraus verlagern. Den Kölner aus dem Kölner verlagern, das kann man jedoch nicht.“ Daher stecke folgende rheinische Weisheit auch nach wie vor tief drin in ihm: „Et hätt noch immer jotjejange.“ Wie passend dieser Tage.

Als der Volksfreund den Pensionär daheim im Trierer Stadtteil Mariahof telefonisch erreicht, ist er soeben von der täglichen Wanderrunde mit seiner Frau zurückgekehrt. Fünf, sechs Kilometer geht’s jeden Tag über die Höhen rund um Mariahof. „Frische Luft tut einfach gut, auch um auf andere Gedanken zu kommen.“

Unbeeindruckt, so gesteht er, lasse ihn die aktuelle Corona-Krise keinesfalls. Eine derartige Ausnahmesituation, die habe er noch nicht erlebt. „Auch in meiner Zeit als Oberbürgermeister hatten wir Krisen, beispielsweise die heftigen Hochwasser in den 80ern. Aber so etwas wie jetzt? Nein, unvergleichlich.“

Das erlassene Kontaktverbot sei der vollkommen richtige Weg, findet der 77-Jährige. Auch wenn ihm die persönlichen Kontakte und Gespräche mit Familie und Freunden sehr fehlten. „Besonders schwer ist es für mich, meine Schwester momentan nicht sehen zu können.“ Die 91-Jährige lebt in einem Trierer Seniorenheim. Besuche sind dort aufgrund von Corona aktuell untersagt. „Ich rufe sie nun täglich an – das ist mir ganz wichtig“, erzählt Schröer.

Ohnehin greife er momentan oft zum Hörer: „Freunde, Familie – ich habe noch nie so viel telefoniert wie in diesen Tagen. Ich rufe gezielt an. Denn die Kommunikation hilft enorm, über diese Zeit hier hinwegzukommen.“ Die telefonischen Kontakte zur inzwischen größeren Familie halte seine Frau aufrecht. Sie sei, so nennt es Schröer, „mit den Möglichkeiten des Handys besser vertraut“. Was dieser Tage ebenfalls helfe, sei ein strukturierter Tagesablauf. So sei er derzeit sehr aktiv im Garten. „In dieser Woche habe ich zum Beispiel mal unser Gartenhäuschen gestrichen. Das war überfällig. Zwar hatte ich danach mehr Farbe an meiner Hose als am Häuschen, aber ich bin mit dem Ergebnis trotzdem zufrieden.“ Da er auch seine zahlreichen Ehrenämter derzeit ruhen lassen muss, nutze er die Zeit außerdem, um am dritten Band seiner „Trierer Geschichten“ zu schreiben.