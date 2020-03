Pandemie : Zwei Corona-Tote im Saarland – die Hintergründe

Foto: dpa/Ronald Bonß

Was bisher über die beiden Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus offiziell bestätigt wurde.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Kipp und Tobias Fuchs

Das Saarland hat den zweiten Todesfall in der Coronakrise. Nach Informationen der Saarbrücker Zeitung handelt es sich um eine Patientin am Klinikum Saarbrücken. Demnach ist die Frau Ende 50 und in den frühen Morgenstunden am Dienstag verstorben. Sie war mit dem Covid-19 Virus infiziert. Das Klinikum teilte mit, dass es aus Datenschutzgründen nicht bestätigen könne, dass es sich um eine Frau handelt, noch dass sie Ende 50 gewesen sei. Was die Klinik bestätigen konnte, ist, dass die verstorbene Person bereist Vorerkrankungen hatte. Und damit wohl zur Risikogruppe gehöre. In ganz Deutschland gab es laut Robert-Koch-Insitut bis Montag, 24 Uhr, 114 Tote zu beklagen.

Am Freitag war im Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg der erste Patient im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Dabei handelte es sich um einen über 80 Jahre alten Mann. Auch er hatte schwere Vorerkrankungen. Er lag auf einer onkologischen Station der Uniklinik. Der nach dem Tod durchgeführte Corona-Test erbrachte am Samstag ein positives Ergebnis.

Am Montagabend meldete das Gesundheitsministerium mit 383 Infektionen im Saarland, laut einer SZ-Umfrage bei den lokalen Behörden haben sich 403 Menschen angesteckt – nach 329 am Vortag. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hatte noch Schlimmeres befürchtet. „Wir wissen, wir werden aufgrund des Infektionsgeschehens am 23. März 1000 Fälle haben“, hatte der Ministerpräsident am vergangenen Freitag über das Saarland gesagt. Doch einen Grund zur Entwarnung gibt es nicht.

Obwohl sich das neuartige Virus im Saarland langsamer auszubreiten scheint als befürchtet, bleiben die Zuwachsraten besorgniserregend. Der Regionalverband Saarbrücken verzeichnete am Montag den höchsten Anstieg seit Beginn der Corona-Krise. Gegenüber dem Sonntag ist die Fallzahl in Saarbrücken und im Umland der Landeshauptstadt um 26 auf nun 147 gestiegen. Davon entfallen 94 auf die Stadt Saarbrücken. Der Sprung ist auch deshalb bemerkenswert, weil das Gesundheitsamt im Regionalverband auch über das Wochenende durchgehend Infektionszahlen gemeldet hatte. Somit liegt der Zuwachs nicht an einem Meldeverzug von mehreren Tagen.