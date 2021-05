Trier : Wieso Geimpfte in Luxemburg (noch) nicht mehr Rechte erhalten

Wieso Geimpfte in Luxemburg (noch) nicht mehr Rechte erhalten

Trier In Deutschland gelten ab Sonntag Lockerungen für alle, die vor Infektionen geschützt sind. Experte: Impfungen schützen vor Ansteckungen. Bei Genesenen ist das nicht dauerhaft so.

Bereits ab Sonntag haben vollständig gegen Corona Geimpfte und diejenigen, die innerhalb der vergangenen sechs Monate infiziert waren, wieder mehr Freiheiten. Der Bundesrat stimmte am Freitag den Lockerungen zu. Damit gelten für sie keine Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen mehr und sie müssen nach Reisen in Risikogebiete oder Kontakt zu Infizierten nicht mehr in Quarantäne.