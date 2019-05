Trier : Bei Windpocken-Ausbruch dürfen ungeimpfte Kinder nicht zur Schule

Trier Eltern zeigen sich irritiert über eine Anordnung des Trierer Gesundheitsamtes. Die Behörde beruft sich auf eine bundesweite Empfehlung. Das Ministerium sagt: Der Ausschluss von Schülern ist erlaubt.

Während noch über die Einführung einer Impfpflicht bei Masern diskutiert wird, sorgt ein Schreiben des Trierer Gesundheitsamtes an eine Grundschule, an der Windpocken ausgebrochen sind, für Verwirrung. Darin rät der Leiter des Gesundheitsamtes, Harald Michels, „aus fachlicher Sicht“, ungeimpfte Kinder für 16 Tage vom Unterricht auszuschließen. Begründet wird dies damit, dass es sich bei Windpocken um „eine hochansteckende Erkrankung“ handele, die auch aus größeren Entfernungen übertragen werden könne. Michels verweist auf Empfehlungen des für die Gesundheitsüberwachung zuständigen Robert-Koch-Instituts (RKI). Das rät bei Ausbruch von Windpocken in einer Gemeinschaftseinrichtung in der Tat, Ungeimpfte während der Ansteckungszeit von 16 Tagen auszuschließen. Bei Masern liege der Ausschluss im Ermessen der zuständigen Behörde.