Wetter : Wintereinbruch am 1. April: Schnee bis ganz runter und Nachtfrost bis minus 12 Grad (Video)

Wintereinbruch am 1. April: Schnee bis ganz runter und Nachtfrost bis minus 12 Grad (Video)

Foto: dpa/Jake May

Region Trier Wir sprechen zwar über das Wetter am 1. April, aber es handelt sich hier um keinen Aprilscherz. Nach den vielen Tagen mit reichlich Sonne und Wärme gibt es doch tatsächlich nochmal Schnee.

Kaum zu glauben für viele von uns. Etliche dürften schon Sommerreifen auf dem Wagen haben. Doch das könnte gefährlich werden. In den Mittelgebirgen erwarten Wetterexperten bis zu 20 cm Neuschnee. Selbst unten an Rhein, Main und den anderen Flüssen kann es in der Nacht zu Samstag Schnee geben der liegen bleibt. „Wir haben eben erst April und da kann das durchaus passieren. Kaltlufteinbrüche sind bis Mitte Mai nichts Ungewöhnliches“, sagt Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met.