Trier Experten raten: Jetzt noch impfen. Höhepunkt der Krankheitswelle um Fastnacht erwartet. Gleichzeitig wappnen sich Ärzte und Kliniken gegen mögliche Corona-Infektionen.

Die Grippewelle kommt ins Rollen: Laut des Landesuntersuchungsamtes (Lua) sind in Rheinland-Pfalz in den ersten beiden Wochen des Jahres knapp 140 Grippefälle aufgetreten. Eine Impfung kann auch zu Beginn der Grippesaison noch sinnvoll sein, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilt. Allein in Trier und Trier-Saarburg hat es in der vergangenen Woche zwölf nachgewiesene Grippe-Fälle gegeben. Am Wochenende seien noch mal elf hinzugekommen, sagte Harald Michels, Leiter des Trierer Gesundheitsamts. „Die Meldezahlen nehmen zu“, sagt auch sein Kollege Volker Schneiders vom Gesundheitsamt des Vulkaneifelkreises. Er gehe davon aus, dass der Höhepunkt der Grippewelle wie in jedem Jahr um Fastnacht kommen werde. Noch sei es nicht zu spät, sich gegen Grippe impfen zu lassen, sagt Schneiders. Nach der Impfung dauere es rund zwei Wochen, bis ein vollständiger Schutz bestehe. Empfohlen wird die Impfung insbesondere für Menschen mit Vorerkrankungen, ältere Menschen und Schwangere, weil bei ihnen häufiger schwere Krankheitsverläufe auftreten. Aber auch Mitarbeiter im Gesundheitswesen sollten sich wegen des erhöhten Infektionsrisikos impfen lassen, empfiehlt das Lua.