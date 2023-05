Ei, ei, ei Eierlikör – vom angestaubten Oma-Image zum neuen Trendgetränk?

Bruch · „Das Leben muss ja irgendwie weitergehen“. Dieses Zitat aus dem Film „Der Junge muss mal an die frische Luft“, der Hape Kerkelings Kindheit zum Thema hat, ist eng mit Eierlikör verbunden. Viele Jahrzehnte galt das Getränk eher als Spirituose für ältere Damen, doch inzwischen scheint Eierlikör wieder einer breiteren Öffentlichkeit zu schmecken. Das zumindest behauptet das Fachmagazin „Falstaff Profi“. Ist das in unserer Region auch so?

24.05.2023, 14:00 Uhr

Von Christina Bents

Der „Falstaff Profi“ schreibt: „Erstaunlich ist eine Renaissance rund um den Eierlikör.“ Wir fragen beim Feinkost- und Spirituosenhändler Laux aus Föhren nach, der seine Produkte in der region und deutschlandweit vertreibt. Dort heißt es: „Eierlikör war nie unmodern, es ist ein Ganzjahresprodukt, das vermehrt zu Weihnachten und Ostern gekauft wird. Neben dem Klassiker probieren die Kunden Varianten mit Marzipan, Orange, Schokoladentrüffeln aus. Eine grundsätzlich höhere Nachfrage können wir hier nicht bestätigen.“